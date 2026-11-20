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Ένα απρόσμενο εμπόδιο ανέτρεψε τα σχέδια δεκάδων υποψηφίων που επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντιγράψουν στις πανεθνικές εισαγωγικές εξετάσεις της Νότιας Κορέας. Οι κρυμμένες έξυπνες συσκευές τους αποκαλύφθηκαν όταν το εθνικό σύστημα έκτακτης ανάγκης έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα, προκαλώντας ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση ακόμη και μέσα στις αίθουσες των εξετάσεων.

Όπως αναφέρει το bbc.com, το σχέδιο των υποψηφίων προέβλεπε τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, οι ειδοποιήσεις, αντίστοιχες με εκείνες του ελληνικού «112», ενεργοποίησαν τις συσκευές που είχαν αποκρύψει πάνω τους, παρά την απαγόρευση χρήσης τους. Ο θόρυβος που προκλήθηκε στην απόλυτη ησυχία των εξεταστικών κέντρων οδήγησε τους επιτηρητές στον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας της χώρας, συνολικά 111 υποψήφιοι εντοπίστηκαν με μη επιτρεπόμενες έξυπνες συσκευές κατά τη διάρκεια της σημαντικής εθνικής εξέτασης. Πέντε από αυτούς πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να τις χρησιμοποιούν, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές την Παρασκευή, 20/11.

Περίπου μισό εκατομμύριο μαθητές έλαβαν μέρος στις φετινές εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, γνωστές ως «Suneung», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό το βάρος διαδοχικών σκανδάλων αντιγραφής που είχαν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη. Για τον περιορισμό του φαινομένου, οι Αρχές είχαν προαναγγείλει έκτακτα μέτρα, μεταξύ των οποίων και την αποστολή ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης σε κάθε κινητό τηλέφωνο της χώρας, με σκοπό τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων συσκευών στις αίθουσες εξετάσεων.

South Korea catches 111 students with new measures against exam cheating https://t.co/CGbX1Mipgp — BBC News (World) (@BBCWorld) November 20, 2026

Η παρέμβαση του προέδρου και τα διαδοχικά περιστατικά απάτης

Στο ζήτημα παρενέβη την Παρασκευή και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Lee Jae Myung, ζητώντας ριζική αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος, με αφορμή την αυξανόμενη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για αντιγραφή.

Όπως επισήμανε, οι δημόσιες εξετάσεις στη χώρα «επηρεάζουν σημαντικά την κατανομή των ευκαιριών και των πόρων». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αξιοποίηση της AI για την εξαπάτηση των εξεταστικών διαδικασιών «ταράζει τη βασική τάξη της κοινωνίας μας, υπονομεύοντας τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη».

Οι καταγγελίες για τη χρήση τεχνολογικών μέσων στις εξετάσεις είχαν αυξηθεί σημαντικά τις προηγούμενες εβδομάδες. Τον περασμένο μήνα, δύο υποψήφιοι εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας στις αρχές του μήνα, μέσα στη χρονιά είχαν καταγραφεί άλλα τέσσερα αντίστοιχα περιστατικά από μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε και η υπόθεση ενός 34χρονου υποψηφίου, ο οποίος είχε καταγράψει την υψηλότερη επίδοση στις εξετάσεις πιστοποίησης φορολογικών λογιστών της χώρας. Ο Χαν Γουόν-σεοκ παραδέχθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο ότι χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα, κινητό τηλέφωνο και εργαλεία AI για να αντιγράψει. Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς είχε απαντήσει λανθασμένα μόλις σε μία από τις 160 ερωτήσεις.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο εξαπάτησε την εξεταστική διαδικασία: «Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις των εξετάσεων και τις έστειλα σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις μου στο smartphone μου για να διαπράξω την αντιγραφή».

Η αποκάλυψη ήρθε λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις Suneung και επιτάχυνε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Τρία μαζικά μηνύματα και έλεγχοι ακόμη και στα γυαλιά

Την ημέρα των εξετάσεων, την Πέμπτη, στάλθηκαν τρεις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, από τις 08:00 έως τις 15:00. Τα κινητά σε ολόκληρη τη χώρα χτύπησαν ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονταν σε αθόρυβη λειτουργία. Το ίδιο συνέβη και με συσκευές τουριστών που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα τηλέφωνα που ήταν κλειστά ή είχαν ενεργοποιημένη τη λειτουργία πτήσης.

Ήταν η πρώτη εφαρμογή του εθνικού συστήματος προειδοποίησης καταστροφών στη Νότια Κορέα με στόχο τον εντοπισμό υποψηφίων που αντιγράφουν σε εξετάσεις.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και στην εμφάνιση των εξεταζόμενων. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να καλύψουν τα κουμπιά στα πουκάμισα και τα σακάκια τους, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης κρυφών καμερών, ενώ οι επιτηρητές εξέταζαν και τα γυαλιά τους για ενδεχόμενες τεχνολογικές δυνατότητες καταγραφής.

Τα αυξημένα μέτρα προκάλεσαν ανησυχία ακόμη και σε όσους δεν είχαν πρόθεση να παραβιάσουν τους κανόνες. Μαθητής της τελευταίας τάξης λυκείου δήλωσε στους Korea Times, πριν από τις εξετάσεις, ότι φοβόταν μήπως τα γυαλιά του με σκελετό από κέρατο θεωρηθούν έξυπνη συσκευή. Αντίστοιχα, άλλος υποψήφιος ανέφερε στο Yonhap ότι, παρότι φορούσε κανονικά γυαλιά, προτίμησε να χρησιμοποιήσει φακούς επαφής προκειμένου να αποφύγει τυχόν υποψίες.

Ο οκτάωρος εξεταστικός μαραθώνιος που αλλάζει τη ζωή των μαθητών

Το Suneung πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για τους μαθητές της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για έναν απαιτητικό εξεταστικό μαραθώνιο διάρκειας περίπου οκτώ ωρών, κατά τον οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε περίπου 200 ερωτήσεις σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα κορεατικά, τα μαθηματικά, τα αγγλικά, οι κοινωνικές και οι φυσικές επιστήμες.

Η σημασία της διαδικασίας είναι τέτοια, ώστε η καθημερινότητα ολόκληρης της χώρας προσαρμόζεται στις ανάγκες των εξετάσεων. Κατασκευαστικές εργασίες σταματούν, οι πτήσεις αναστέλλονται και η στρατιωτική εκπαίδευση διακόπτεται, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για τους εξεταζόμενους.

Για τους νέους Νοτιοκορεάτες, η συγκεκριμένη δοκιμασία αποτελεί το επιστέγασμα της σχολικής τους πορείας. Η επίδοσή τους μπορεί να καθορίσει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές, αλλά και την κοινωνική τους θέση.

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