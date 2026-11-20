Takeaways by to pontiki AI Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα...

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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνει το modus operandi του κυκλώματος φοροδιαφυγής, του οποίου εταιρείες που λειτουργούσαν μόλις για λίγες ημέρες, εμφάνιζαν τζίρους εκατομμυρίων ευρώ και διεκδικούσαν επιστροφές φόρων που ουδέποτε είχαν καταβάλει.

Λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα φορολογικής απάτης από αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ, φέρεται να απέσπασε περίπου 6 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο, ενώ επιχείρησε να εισπράξει συνολικά σχεδόν 8,8 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, η οποία οδήγησε σε 15 συλλήψεις και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος συνολικά 22 προσώπων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου σε περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας. Ακολούθησαν 16 έρευνες σε κατοικίες, μία σε επαγγελματικό χώρο και μία σε όχημα.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια κύριας ανάκρισης για αδικήματα που αφορούν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται λογιστές, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, στους οποίους οι ελεγκτές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Πώς εμφανιζόταν εικονικός τζίρος εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες λίγων ημερών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΔΕΟΣ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο δημιουργίας εταιρειών-κελυφών. Μονοπρόσωπες ΙΚΕ συστήνονταν προς το τέλος του 2025 και μέσα σε ελάχιστες ημέρες εμφάνιζαν έσοδα περίπου 3,4 εκατ. ευρώ, με σχεδόν αντίστοιχα έξοδα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα δηλωμένα κέρδη περιορίζονταν σε μερικές χιλιάδες ευρώ και ο φόρος που αναλογούσε υπολογιζόταν περίπου στα 1.000 ευρώ.

Το βασικό τέχνασμα αφορούσε την παρακράτηση φόρου 20%. Οι εταιρείες εξέδιδαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας myDATA, στα οποία εμφάνιζαν ότι είχε παρακρατηθεί φόρος, τον οποίο στη συνέχεια δήλωναν ως ήδη καταβληθέντα.

Αφαιρώντας τον μικρό φόρο που αναλογούσε στα κέρδη τους, προέκυπτε απαίτηση επιστροφής περίπου 690.000 ευρώ για κάθε εταιρεία.

Στα ηλεκτρονικά αρχεία εντοπίστηκαν 41 τιμολόγια των εννέα εταιρειών για το 2025, με 29 διαφορετικούς παραλήπτες. Η συνολική καθαρή αξία τους ανερχόταν σε 30,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος που εμφανιζόταν ως παρακρατημένος έφτανε τα 6,16 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι επτά εταιρείες είχαν πρώτη φορολογική χρήση διάρκειας μόλις 3 έως 35 ημερών. Δύο από αυτές ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στις 29 Δεκεμβρίου 2025 και μέσα σε τρεις ημέρες εμφάνισαν τζίρο περίπου 3,4 εκατ. ευρώ η καθεμία.

Μετά το τέλος του έτους δεν παρουσίασαν καμία περαιτέρω δραστηριότητα, ενώ στις δηλωμένες έδρες τους δεν εντοπίστηκαν ούτε μισθωτήρια συμβόλαια ούτε εργαζόμενοι.

Υποβλήθηκαν εννέα φορολογικές δηλώσεις των επίμαχων εταιρειών σε λιγότερο από 16 λεπτά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης εντοπίστηκε στα ψηφιακά αρχεία της ΑΑΔΕ. Στις 20 Μαρτίου 2026 υποβλήθηκαν και οι εννέα φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών μέσα σε μόλις 15 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα, από τις 14:13 έως τις 14:29.

Όλες προήλθαν από την ίδια διαδικτυακή σύνδεση και χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του ίδιου λογιστή.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη ΔΕΟΣ, ο συγκεκριμένος λογιστής, ο οποίος είναι συνταξιούχος, δεν φαίνεται να γνώριζε τη χρήση των στοιχείων του. Οι κωδικοί του φέρεται να είχαν υποκλαπεί και να χρησιμοποιήθηκαν από μέλη του κυκλώματος. Ο ίδιος καταθέτει ως μάρτυρας στη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες.

Η λογίστρια που «έδωσε» το κύκλωμα

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας ήταν η κατάθεση μιας λογίστριας, η οποία προσήλθε αυτοβούλως στις ελεγκτικές Αρχές.

Όπως περιέγραψε, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής ζήτησε να υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των εννέα εταιρειών, στέλνοντάς της μέσω Viber τις επωνυμίες, τους κωδικούς Taxisnet και τα ποσά των παρακρατήσεων.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, της υποσχέθηκε αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Εκείνη αρνήθηκε, καθώς εκτίμησε ότι επρόκειτο για συμμετοχή σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Όπως κατέθεσε, ο σύντροφός της προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας, καθώς οι επιστροφές θα πραγματοποιούνταν και «εμπλέκονταν και τραπεζικοί».

Το πρωί της 20ής Μαρτίου, σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφός της επέμεινε να αποκτήσει τους κωδικούς του συνεταίρου της. Ακολούθησε έντονος καβγάς και η ίδια αποχώρησε από το σπίτι.

Όταν επέστρεψε, ενημερώθηκε ότι οι δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί. Όπως διαπίστωσε, είχαν χρησιμοποιηθεί κωδικοί που βρίσκονταν σε σημειωματάριό της. Στη συνέχεια εντόπισε στον υπολογιστή της μηνύματα μέσω των οποίων είχαν αποσταλεί τα στοιχεία πρόσβασης σε τρίτο πρόσωπο.

Η λογίστρια ανέφερε επίσης ότι είχε δεχθεί ανάλογη πρόταση την άνοιξη του 2025 για την υποβολή δήλωσης εταιρείας εστίασης, η οποία διεκδικούσε μεγάλη επιστροφή φόρου από παρακρατήσεις ελεύθερων επαγγελματιών. Είχε αρνηθεί και τότε, θεωρώντας ότι η φορολογική απαίτηση δεν δικαιολογούνταν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Εκταμίευσαν 3,05 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες

Στις 25 Μαΐου 2026 η φορολογική διοίκηση πίστωσε σε πέντε από τις εννέα εταιρείες επιστροφές συνολικού ύψους 3. 400.699,39 ευρώ. Η εκταμίευση των χρημάτων ακολούθησε με ταχύτατους ρυθμούς.

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε ανάληψη 300.000 ευρώ σε μετρητά από τραπεζικό κατάστημα στο Αγρίνιο, με αιτιολογία τις «ταμειακές ανάγκες».

Στις 27 Μαΐου ακολούθησαν τέσσερις μεγάλες αναλήψεις από τους εμφανιζόμενους διαχειριστές των εταιρειών. Συγκεκριμένα, αποσύρθηκαν διαδοχικά 600.000, 670.000, 680.000 και 600.000 ευρώ.

Συνολικά, 2,55 εκατ. ευρώ σε μετρητά αναλήφθηκαν μέσα σε μόλις 41 λεπτά, από τις 11:36 έως τις 12:17.Εάν συνυπολογιστούν και οι αναλήψεις μέσω ΑΤΜ, οι συνολικές εκροές μετρητών από τους πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς ανήλθαν σε περίπου 3,05 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε λίγες ημέρες τα υπόλοιπα των λογαριασμών είχαν σχεδόν μηδενιστεί.

Παράλληλα, σημαντικά ποσά διοχετεύθηκαν μέσω τραπεζικών μεταφορών. Σε μία περίπτωση, εταιρεία μετέφερε 276.380 ευρώ σε άλλη επιχείρηση, με αιτιολογία την αγορά τεσσάρων ανοξείδωτων δεξαμενών χωρητικότητας 40.000 λίτρων.

Ωστόσο, η πρώτη μεταφορά πραγματοποιήθηκε πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Ακολούθησαν και άλλα εμβάσματα προς τρίτους, με αιτιολογίες όπως «μισθοδοσία», «ενοίκια», «επιστροφή χρημάτων» και «bonus πωλήσεων».

Πώς εμπλέκονται δύο τραπεζικοί διευθυντές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα των ελεγκτών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών.

Οκτώ από τους εννέα λογαριασμούς των εταιρειών ανοίχτηκαν σε τραπεζικό κατάστημα του Αγρινίου, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν δηλωμένη έδρα στην Αττική. Ο ένατος λογαριασμός δημιουργήθηκε σε κατάστημα του Γέρακα.

Μάλιστα, τρεις λογαριασμοί άνοιξαν αφού είχαν ήδη υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τη ΔΕΟΣ, τα ονόματα των δύο διευθυντών εμφανίζονται σε τραπεζικά έγγραφα που αφορούν συμβάσεις εταιρικών καρτών, αιτήματα αύξησης ημερήσιων ορίων αναλήψεων και εγκρίσεις μεγάλων εκταμιεύσεων.

Σε σχετικά έντυπα υπήρχε η ένδειξη «Έχει Καλώς», χωρίς να προσδιορίζεται επαρκώς ποιος είχε πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο. Παράλληλα, στις ρυθμίσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής των εταιρειών αναγραφόταν ότι «Δεν απαιτείται έγκριση».

Οι δύο διευθυντές φέρονται να δήλωσαν στους ελεγκτές ότι γνώριζαν τα πρόσωπα που παραλάμβαναν τα χρήματα.

Τα στοιχεία ενισχύονται από τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, τα πορίσματα του οποίου κατέθεσε ενόρκως στις 17 Νοεμβρίου ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου του ομίλου.

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι δύο διευθυντές εφάρμοζαν τυπικά και όχι ουσιαστικά τις διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου πελατών, γνωστές ως KYC. Παράλληλα, ενέκριναν μεγάλες αναλήψεις μετρητών χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση από τα τραπεζικά στοιχεία.

Για τον διευθυντή του καταστήματος Γέρακα, το πόρισμα καταγράφει ότι από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 199 συναλλαγές συνολικού ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό 22 εταιρειών και έξι φυσικών προσώπων.

Σε 15 από τις 22 εταιρείες είχε ανοίξει ο ίδιος τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ φέρεται να ενέκρινε επανειλημμένα τις αναλήψεις τους.

Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, μάλιστα, είχε εγκρίνει ανάληψη για εταιρεία με την οποία η τράπεζα είχε ήδη αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία για λόγους που σχετίζονταν με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.

Αγρίνιο: Αμοιβές έως και 100.000 ευρώ σε «αχυρανθρώπους»

Στο χαμηλότερο επίπεδο της φερόμενης οργάνωσης βρίσκονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Πρόκειται κυρίως για άτομα από την περιοχή του Αγρινίου, τα οποία αναλάμβαναν να εμφανίζονται στις τράπεζες και να παραλαμβάνουν τα χρήματα.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες τους, τρεις από αυτούς υποστήριξαν ότι δεν είχαν πραγματική σχέση με τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Ένας, μάλιστα, φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε καν πως είχε καταχωριστεί ως διαχειριστής εταιρείας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, τρίτα πρόσωπα τούς είχαν προσεγγίσει προσφέροντας αμοιβές από 30. 000 έως 100.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Τα εταιρικά έγγραφα, οι εξουσιοδοτήσεις και οι κωδικοί Taxisnet φέρεται να βρίσκονταν στην κατοχή λογιστή από το Αγρίνιο.

Ένας από τους εμφανιζόμενους διαχειριστές υποστήριξε ότι μετέβη στη λεωφόρο Συγγρού συνοδευόμενος από άλλα άτομα, παρέλαβε τα χρήματα και τα παρέδωσε αμέσως σε τρίτους, χωρίς ο ίδιος να κρατήσει κάποιο ποσό.

Μπλόκο της ΑΑΔΕ σε επιστροφές 2,75 εκατ. ευρώ

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε τέσσερις επιπλέον εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει παρόμοια πρακτική για το φορολογικό έτος 2024. Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν πιστωθεί επιστροφές φόρου ύψους 2,64 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκταμιεύσεις τριών εταιρειών εγκρίθηκαν από το τραπεζικό κατάστημα του Αγρινίου, ενώ τα χρήματα παραλήφθηκαν στην Πάτρα.

Η τέταρτη εταιρεία εξυπηρετήθηκε από το κατάστημα του Γέρακα.

Λογιστής που είχε υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις κατέθεσε ότι έλαβε αμοιβή 30.000 ευρώ από πρόσωπο που παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος των εταίρων.

Παράλληλα, το Δημόσιο απέφυγε την καταβολή επιπλέον 2,75 εκατ. ευρώ, τα οποία διεκδικούσαν τέσσερις από τις εννέα εταιρείες του 2025. Η ΔΕΟΣ είχε ενημερώσει εγκαίρως το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης της ΑΑΔΕ (ΚΕΒΕΙΣ), με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν οι συγκεκριμένες πληρωμές. Για τις περιπτώσεις αυτές, η απάτη θεωρείται ότι παρέμεινε στο στάδιο της απόπειρας.

Πώς αξιοποιούν τα κενά στο σύστημα οι επιτήδειοι

Στα συμπεράσματά της, η ΔΕΟΣ επισημαίνει δύο βασικά σημεία στα οποία στηρίχθηκε το συγκεκριμένο σχήμα.

Το πρώτο αφορά την ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων στο myDATA, η οποία δεν συνοδεύεται υποχρεωτικά από την άμεση υποβολή των πραγματικών παραστατικών.

Το δεύτερο σχετίζεται με τον τρόπο διενέργειας των φορολογικών διασταυρώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό δειγματοληπτικά, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών.

Οι ελεγκτές εκτιμούν ότι πίσω από το σχέδιο βρίσκονταν έμπειροι λογιστές, στους οποίους αποδίδουν καθοδηγητικό ρόλο, αλλά και την ευθύνη στρατολόγησης νέων μελών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, τέλος, το γεγονός ότι οι εταιρείες-κελύφη εξακολουθούν να εμφανίζονται ως ενεργές, γεγονός που, σύμφωνα με τη ΔΕΟΣ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους σε νέα παρόμοια σχήματα απάτης.

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