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Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε θαλαμηγό με σημαία Βουλγαρίας στη Μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού της επιβάτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το Λιμενικό, ο τραυματίας μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Εξαιτίας του συμβάντος, παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος και γίνονται εργασίας απάντλησης.

Προληπτικώς έχει τοποθετηθεί και αντιρρυπαντικό φράγμα.

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