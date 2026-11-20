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Η Anthropic, που μπήκε στο χρηματιστήριο την Πέμπτη με μια εντυπωσιακή επίδοση, άλμα άνω του 17%, δεν μπορεί να κρατήσει τον Nasdaq σε θετική τροχιά, που ήδη υποχωρεί στο 3,5%.

Οι προσδοκίες ότι η εισαγωγή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης θα σταθεροποιούσε τις συναλλαγές στον κλάδο, οι οποίες έχουν ήδη κλονιστεί από τις ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις φαίνεται ότι διαψεύστηκαν. Παράλληλα, τα επιθετικά μηνύματα που εξέπεμψαν αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ασκούν επιπλέον πιέσεις στους δείκτες της Wall Street, στο τελείωμα της εβδομάδας.

Η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, της οποίας οι μετοχές υποχωρούν κατά 6%, και τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia αυτή την εβδομάδα θεωρούνταν σημαντικές δοκιμασίες για το κατά πόσο θα μπορούσε να ανακάμψει η κλονισμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, καμία από τις δύο εξελίξεις δεν αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό, έπειτα από εβδομάδες ανησυχιών σχετικά με την κερδοφορία των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, τους ρυθμιστικούς κινδύνους μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς και την αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ οδεύουν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης».

Μεταξύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας που επενδύουν μαζικά σε υποδομές cloud computing, η Amazon και η Microsoft υποχωρούν περισσότερο από 2% η καθεμία, ενώ η Meta σημειώνει πτώση 4,5% και η Alphabet χάνει 0,8%. Η Amazon και η Alphabet συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών της Anthropic.

Η Nvidia υποχωρεί κατά 3,7%, με τη μετοχή της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών να οδεύει προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από το 2008.

Με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης, ο Nasdaq βρισκόταν 13,6% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος που είχε καταγράψει στις 6 Οκτωβρίου, ενώ ο S&P 500 είχε σημειώσει την έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί του από τον Απρίλιο του 2024.

Οι μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν επισκιάσει σε μεγάλο βαθμό μια ισχυρή περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

Από τις 462 εταιρείες του δείκτη S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως και την Τετάρτη, το 83,5% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη, σύμφωνα με ανάλυση του Τατζίντερ Ντίλον, επικεφαλής έρευνας εταιρικών αποτελεσμάτων και μετοχών στην LSEG Data and Analytics.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Άννα Πόλσον, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Fed θα χρειαστεί να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια, επειδή ο πληθωρισμός παραμένει υπερβολικά υψηλός.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 94,2% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα κατά την επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί επίσης στην ομιλία της διοικήτριας της Fed, Λίζα Κουκ, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, μετά την υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του πληθωρισμού για τον Οκτώβριο την περασμένη εβδομάδα.

Πώς κινούνται οι δείκτες

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρεί κατά 35,17 μονάδες, ή 0,07%, στις 49.061,89 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 χάνει 147,68 μονάδες, ή 2,06%, στις 7.028,21 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 836,73 μονάδες, ή 3,5%, στις 23.042,47 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, 23 κινούνται σε ανοδικό έδαφος και 7 σε αρνητικό. Τα μεγαλύτερα κέρδη καταγράφει η UnitedHealth Group, με άλμα 3,11% στα 340,77 δολάρια και ακολουθούν η Home Depot με κέρδη 2,64% στα 345,58 δολάρια και η Procter & Gamble με κέρδη 1,87% στα 170,99 δολάρια.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες είναι η Nvidia (-3,70%), η Goldman Sachs (-2,80%) και η Caterpillar (-1,55%).

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