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«Σήμερα η εθνική στρατηγική για την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας πόρων προχωρά ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, ένα αποφασιστικό βήμα», επισημαίνει σε δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφορικά με τις εξελίξεις στις σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Ο υπουργός τονίζει ακόμη ότι:

«Το σεισμογραφικό σκάφος Ramform Tethys έφτασε στο Νότιο Ιόνιο.

Τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENiQ ENERGY, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027.

Την ίδια στιγμή, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως κατέθεσαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ: οι SLB, Viridien και BGP.

Μαζί με τις Chevron, ExxonMobil και TGS, όλοι κορυφαίοι ενεργειακοί όμιλοι, εκφράζουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της Ελλάδας και συνεργάζονται με τους εθνικούς πρωταθλητές, τη HELLENiQ ENERGY και την Energean.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες να αποκτήσουμε σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα για τον υποθαλάσσιο πλούτο της πατρίδας μας και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα προς όφελος της Πατρίδας μας.

Προχωρούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού, ισχυρότερο ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης και, πάνω απ’ όλα, ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών».

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