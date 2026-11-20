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Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλία Γιαρένης, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για το σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών που αφορά τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, απέστειλε κλήση σε απολογία στον πρώην υπουργό που ελέγχεται για παράβαση καθήκοντος.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν, παρά το γεγονός ότι η υλοποίησή τους θα μπορούσε να είχε συμβάλει στην αποτροπή της σιδηροδρομικής τραγωδίας, καθώς και οι ενδεχόμενες ευθύνες για την πορεία και τις καθυστερήσεις τους.

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