Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα δυναμική παρέμβαση για το ζήτημα των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης πραγματοποιεί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στέλνοντας νέα επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά την άμεση σύγκληση νέας συνάντησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με εκπροσώπους των κατοίκων που έχουν πληγεί από τα προβλήματα στις οικοδομές της Κυψέλης, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Ο Χάρης Δούκα τονίζει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο με τους κατοίκους να ζουν μέσα στην ανασφάλεια και χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε θα αποκατασταθούν οι ζημιές στα σπίτια τους.

Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκονται τα κτίρια της οδού Σπετσών, για τα οποία η Ανάδοχος Κοινοπραξία έχει διαγνώσει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, «κατάσταση άμεσης επικινδυνότητας». Ο δήμαρχος ζητά κατεπείγουσα ενημέρωση για τα νεότερα δεδομένα, αλλά και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αρθεί ο κίνδυνος.

Παράλληλα, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους ασφαλείας, της ολοκλήρωσης των εκθέσεων αποτύπωσης των ζημιών και της κοινοποίησής τους τόσο στον Δήμο όσο και στους ίδιους τους πληγέντες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Χάρης Δούκας στην ανάγκη να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης για όλες τις πληγείσες πολυκατοικίες. Σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης, σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ, καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.

Μάλιστα, ο δήμαρχος θέτει ξεκάθαρα ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης πριν από την επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα (TBM) για τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό.

Πρόκειται για μια κρίσιμη επισήμανση, καθώς η πρόοδος ενός μεγάλου έργου υποδομής δεν μπορεί να αφήνει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια των κατοίκων και την αποκατάσταση των περιουσιών τους.

Τα πέντε ζητήματα που θέτει ο Δήμος Αθηναίων

Στη νέα συνάντηση, στην οποία ζητά να συμμετάσχουν το υπουργείο, ο Δήμος Αθηναίων, οι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, η Ελληνικό Μετρό ΑΕ, η Ανάδοχος Κοινοπραξία και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, ο Χάρης Δούκας ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για:

Την άμεση επικινδυνότητα των κτιρίων της οδού Σπετσών και τα μέτρα που θα ληφθούν για την άρση της.

και τα μέτρα που θα ληφθούν για την άρση της. Τη μετεγκατάσταση των κατοίκων , με συγκεκριμένο σχεδιασμό και μέριμνα για την ασφάλειά τους.

, με συγκεκριμένο σχεδιασμό και μέριμνα για την ασφάλειά τους. Την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των επικαιροποιημένων εκθέσεων ζημιών , μετά τις αυτοψίες του τριμερούς κλιμακίου μηχανικών.

, μετά τις αυτοψίες του τριμερούς κλιμακίου μηχανικών. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα μελετών και εργασιών αποκατάστασης για όλες τις πληγείσες πολυκατοικίες.

για όλες τις πληγείσες πολυκατοικίες. Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4, μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο υπουργείο είχε συμφωνηθεί η διενέργεια αυτοψιών από τριμελές κλιμάκιο μηχανικών, με τη συμμετοχή της Αναδόχου Κοινοπραξίας, του ΤΕΕ και εκπροσώπων των κατοίκων και του Δήμου.

Ο Χάρης Δούκας επαναφέρει, επομένως, την ανάγκη να περάσει η υπόθεση από τις συζητήσεις και τις δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πράξεις, με διαφάνεια, σαφή χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική ενημέρωση των πληγέντων.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει στην επιστολή του, «είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν σωστά, αποτελεσματικά, γρήγορα και με πλήρη διαφάνεια οι εργασίες αποκατάστασης των πληγεισών οικοδομών της Κυψέλης».

Και προσθέτει ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που αφορά την ίδια τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης και συνεννόησης με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Κλήθηκε σε απολογία ο Κώστας Αχ. Καραμανλής – Την επόμενη Παρασκευή στον ανακριτή

Σαμαράς από Καμένα Βούρλα: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί πλέον σε φιάσκο της ΑΑΔΕ»

Τσάφος για ομόλογα ExxonMobil: «Χαλασμένο τηλέφωνο» και «λασπολογία» τα όσα λέγονται – Καμία σύγκρουση συμφερόντων