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Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων προκρίθηκε μετά από 25 χρόνια στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και το Allwyn Game Time φιλοξενεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Σωτήρη Κοντούρη.

Ο 21χρονος διεθνής μέσος του Παναθηναϊκού αποκαλύπτει τι έγινε στα αποδυτήρια στη «Λεωφόρο», μετά την νίκη στα πέναλτι κατά της Ισλανδίας και ποιο ήταν το αγαπημένο τραγούδι των διεθνών. Μιλάει για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Στέφανο Κοτσόλη και την ευχή που του έδωσε και εκφράζει την αισιοδοξία του ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει ψηλά στα τελικά του Ευρωπαϊκού, το καλοκαίρι, στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Ο καλύτερος νέος παίκτης της περσινής σεζόν της Super League αποδέχεται το Challenge της Λίλας Κουντουριώτη και φτιάχνει την ιδανική ενδεκάδα της Εθνικής Ομάδας.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.