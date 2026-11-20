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Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιχειρώντας να πείσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι υπάρχει πραγματικό περιθώριο για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη απευθείας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία ερήμην της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη τηλεφωνικά σε συνάντηση που πραγματοποιούνταν στο Βερολίνο, με τη συμμετοχή των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, θέλει να επιτευχθεί η συμφωνία, έχει κουραστεί από όλο αυτό», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Η συνάντηση με τον Πούτιν στην Κίνα και το μήνυμα για ειρήνη

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ επιχείρησε να αξιοποιήσει τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στην Κίνα, προκειμένου να προωθήσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση των δύο ηγετών δεν περιλαμβανόταν αρχικά στο επίσημο πρόγραμμα. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επιθυμούσε να συζητήσει απευθείας με τον Πούτιν τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μάλιστα, κατά την είσοδό του στην αίθουσα όπου τον περίμενε ο Ρώσος πρόεδρος, ο Τραμπ φέρεται να είπε: «Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Βερολίνο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον Πούτιν να προχωρήσει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μεταφέροντάς του ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Τραμπ ζήτησε, παράλληλα, τη βοήθεια και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και στους δύο (Πούτιν και Σι) σχετικά με την επιθυμία του για ειρήνη και θα ήθελε να συνεργαστεί πολύ ενεργά και με τους δύο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν την Ευρώπη ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία πίσω από την πλάτη της

Την ώρα που ο Τραμπ ολοκλήρωνε τις επαφές του στην Κίνα και επέστρεφε στην Ουάσιγκτον, οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι ξεκινούσαν τις συνομιλίες τους στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Βασικός στόχος των Αμερικανών ήταν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους ότι ο Τραμπ δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν ερήμην τους, ούτε να τους επιβάλει μια συμφωνία που θα έχει αποφασιστεί χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταλήξει σε συμφωνία έχοντας την Ευρώπη στο πλευρό του. Δεν επιδιώκει να επιβάλει κάτι μονομερώς», δήλωσε ο Κούσνερ.

Λίγο αργότερα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση, προέτρεψε τους Ευρωπαίους να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Φρίντριχ, μπορείς να τηλεφωνήσεις στον Πούτιν και αυτό θα οδηγήσει σε συμφωνία», φέρεται να είπε στον Γερμανό καγκελάριο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη: «Ο Σι σέβεται τον Ζελένσκι. Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει τη συμφωνία. Ο Ζελένσκι μπορεί να πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία».

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, οι συνομιλίες στο Βερολίνο ήταν ουσιαστικές, σε αντίθεση με τη σύνοδο στην Κίνα, η οποία είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο των ΗΠΑ για απευθείας διάλογο Ευρώπης – Ρωσίας

Ένας από τους βασικούς στόχους της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πλέον η άμεση εμπλοκή των Ευρωπαίων στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να ξεκινήσει ένας ξεχωριστός διάλογος μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας για μια νέα συμφωνία ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Μάλιστα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμμετοχής των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

«Κατανοούμε ότι δεν έχει νόημα να συζητούνται ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την Ευρώπη, χωρίς τη συμμετοχή τους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Ρωσία πρέπει να κατανοήσει τι είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρουσιάσει μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη.

🇷🇺❗️🇪🇺 Rússia convidou europeus a Moscou para ouvir sua posição sobre resolução do conflito ucraniano, diz Putin pic.twitter.com/7eOap8P5lG — RT Brasil (@rtnoticias_br) November 19, 2026

«Η ζωή αλλάζει, επομένως δεν έχει νόημα να επιστρέψουμε στις γεωπολιτικές πραγματικότητες της δεκαετίας του 1990», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιφυλακτικοί οι Ευρωπαίοι απέναντι στις προθέσεις της Μόσχας

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Πούτιν, οι Ευρωπαίοι παραμένουν δύσπιστοι ως προς το κατά πόσο η Ρωσία είναι πραγματικά διατεθειμένη να δεχθεί την ουσιαστική συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μετά τη συνάντηση των ηγετών στο Βερολίνο, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν νέες, πολύωρες συνομιλίες με τον Ζελένσκι, καθώς και με συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Στις επαφές συμμετείχαν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στόχος ήταν ο συντονισμός της ευρωπαϊκής και αμερικανικής πλευράς ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών με τη Ρωσία, ο οποίος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Axios, οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Μόσχα θα επιτρέψει πράγματι στην Ευρώπη να έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία.

Το μήνυμα Κούσνερ: «Θα μεταφέρουμε στη Ρωσία την ενότητα της Ευρώπης»

Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει πλέον να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ Ευρωπαίων και Ρώσων.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταφέρουν στη Μόσχα το μήνυμα πως η Ευρώπη εμφανίζεται ενωμένη, αποφασισμένη και ταυτόχρονα πρόθυμη να αναζητήσει μια ειρηνική λύση.

«Θα επιστρέψουμε και θα μεταφέρουμε στους Ρώσους ότι βλέπουμε δύναμη, ενότητα και αποφασιστικότητα στην Ευρώπη, αλλά και μια πραγματική επιθυμία για ειρήνη», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να οργανώσουμε τα πράγματα με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο».

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