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Την πολιτογραφημένη Ελληνίδα, Αγγλίδα συγγραφέα, Βικτόρια Χίσλοπ, φιλοξενεί στο «Βιβλιοβούλιο» (17.00, ΒΟΥΛΗ TV) αύριο (21/11) ο Μανώλης Πιμπλής.

Με αφορμή το μυθιστόρημά της «Σκοτεινό πέλαγος» (εκδ. Ψυχογιός, 2026), στο οποίο περιγράφεται η ζωή χωρικών που ενεπλάκησαν στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, η Βικτόρια Χίσλοπ συζητά με τον Μανώλη Πιμπλή για το πώς η δίνη των γεγονότων της Ιστορίας αλλάζει το πεπρωμένο του απλού ανθρώπου προς διάφορες κατευθύνσεις, για τις γυναίκες και τα παιδιά ως θύματα των πολέμων, για τη θέση της γυναίκας στις σημερινές κοινωνίες, για τη δική της προσωπική πορεία στο μυθιστόρημα, για την τεράστια επιτυχία του «Νησιού», αλλά και για τις πρώτες εντυπώσεις της βρετανικής κριτικής από το νέο της βιβλίο.

Το μυθιστόρημά της «Το Νησί», εμπνευσμένο από τη Σπιναλόγκα, πούλησε έξι εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφράστηκε σε 38 γλώσσες.

Επίσης, στην εκπομπή, ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου μιλάει για το βιβλίο «Ποιήματα 1963-2018» του πρόωρα εκλιπόντος Στρατή Χαβιαρά (εκδ. Κέδρος 2026) ενώ η Σταυρούλα Παπασπύρου συζητά με τον Μανώλη Πιμπλή για τα βιβλία «Ξαναβρίσκω το πρόσωπό σου» του Ουαζντί Μουαουάντ (μετάφραση: Αριάδνη Μοσχονά, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου 2026), «Μέρες αντάρας» της Μαϊλίς ντε Κερανγκάλ (μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη, εκδ. Ίκαρος 2026), και «Το άλλο κρεβάτι», βιβλίο του Κώστα Ταχτσή που για πρώτη φορά εκδίδεται, με εκτενές επίμετρο του Δημήτρη Παπανικολάου (εκδ. Ψυχογιός 2026).

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