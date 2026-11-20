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Η σειρά «Μια γυναίκα» του Alpha κατάφερε τηλεθέαση αλά «Το σόι σου» και «πάτησε» την κορυφή της τηλεθέασης χθες.

Σε γενικές γραμμές οι επιδόσεις των εκπομπών στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο ήταν ανεβασμένες. Για δεύτερη μέρα στη σειρά δεν υπήρξε εκπομπή στις διακεκριμένες θέσεις της Nielsen με τηλεθέαση κάτω του 5%. Αντίστοιχο προηγούμενο σε καθημερινή είχε να συμβεί από τις 11 του μήνα.

Στα αξιοσημείωτα επίσης της ημέρας η παραμονή του «Deal» στην τρίτη θέση των τηλεπροτιμήσεων. Επίσης στο TOP 10 εκπροσωπήθηκε το Mega με το κεντρικό δελτίο του αλλά και την σειρά «Νταντά της γειτονιάς».

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