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Για τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τις επιλογές της σε σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τις φοβίες που έχουν προκύψει μεγαλώνοντας μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις συνεργασίες που την έφεραν σε δύσκολη θέση, στην απόφασή της να μένει μακριά από τη δημόσια κοσμική ζωή, καθώς και στο ενδεχόμενο θεατρικής επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή, 20/11, η ηθοποιός περιέγραψε όσα την προβληματίζουν περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων. Όπως εξήγησε, η εμπειρία της με την ασθένεια της μητέρας της έχει επηρεάσει τις μεγαλύτερες ανησυχίες της, ενώ δεν έκρυψε ότι φροντίζει την εμφάνισή της με αισθητικές παρεμβάσεις, θέτοντας ωστόσο τα δικά της όρια.

«Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη. Μου δημιουργεί άγχος μεγάλο ο πόνος, η ταλαιπωρία… Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα εκτός απ’ το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου. Αυτό κάνω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχω κανένα ταμπού ως προς αυτό. Έχω ένα θέμα. Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;», είπε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η εμφάνιση μιας επιπλέον ρυτίδας δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας για την ίδια, καθώς αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη αλλαγή ως κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Οι συνεργασίες, ο Φιλιππίδης και η επιλογή της αποχής από τα κοσμικά

Ανατρέχοντας στην επαγγελματική της πορεία, η Κάτια Δανδουλάκη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν όλες οι συνεργασίες της ευχάριστες: «Υπάρχουν δουλειές που δεν πέρασα καθόλου καλά, που τις σεβάστηκα, που περίμενα να τελειώσουν και που δεν ξανασυνεργάστηκα ποτέ με αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους».

Η ίδια αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη, με αφορμή τις πληροφορίες περί πιθανής επιστροφής του στο θέατρο: «Καλά να κάνει. Ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει. Όσο μεγαλώνω δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας μαζί του, η Κάτια Δανδουλάκη εξήγησε ότι βασικό κριτήριο για τις σχετικές επιλογές της είναι ο συνδυασμός υποκριτικής ικανότητας και ανθρώπινου χαρακτήρα.

«Η υπόθεση της συνεργασίας είναι μία πάρα πολύ λεπτή ιστορία, γιατί πολλές φορές διαλέγουμε πολύ καλούς ηθοποιούς που έχουν έναν χαρακτήρα λίγο πιο δύσκολο από άλλους και λένε “είναι πολύ καλός ηθοποιός, αλλά έχει δύσκολο χαρακτήρα”. Εγώ αυτό που εύχομαι κάθε φορά είναι να διαλέξω έναν καλό ηθοποιό και καλό άνθρωπο και με εύκολο χαρακτήρα», τόνισε.

Η τηλεόραση είναι ένας χώρος που της έχει λείψει, όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια. Ωστόσο, η έκθεση στη δημοσιότητα και η παρουσία σε κοσμικές εκδηλώσεις δεν αποτέλεσαν ποτέ προτεραιότητά της: «Η μοναχικότητα ήταν πάντα δική μου αναζήτηση. Πάντα ήμουν μοναχικός άνθρωπος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δεν ήμουν ποτέ κοσμική, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήθελε παρέα. Τι να μετανιώσω; Επιλογή μου ήταν. Με κυνηγούσαν για να είμαι κοσμική, δεν το ήθελα καθόλου. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με πολύ κόσμο, ούτε με πολλά ντεσιμπέλ, καθόλου. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω Facebook, Instagram. Επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ προς τα έξω, με την τηλεόραση που έχω κάνει, με τον κινηματογράφο, με το θέατρο, δεν βλέπω κανέναν λόγο να ξέρει ο κόσμος τι κάνω κάθε λεπτό, πού βρίσκομαι, τι μαγειρεύω».

Κλείνοντας, η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι διανύει μια ήρεμη περίοδο: «Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ ήρεμη. Το σωσίβιό μου για όλα τα δύσκολα ήταν οι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι».

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