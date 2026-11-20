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Κοντά στο να δεχτεί μια εκ των πολλών επαγγελματικών προτάσεων που του έχουν γίνει φαίνεται ότι είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή του.

Ειδικότερα, όπως τόνισε ο παρουσιαστής, ο ηθοποιός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πει το «ναι» σε μια «δελεαστική πρόταση που δέχτηκε από εμβληματικό, κεντρικό θέατρο της Αθήνας».

«Δεν έχει δεχτεί ακόμα, μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά γιατί είναι πολύ μεστή και δελεαστική γι αυτόν η πρόταση» είπε, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μονόλογο, ούτε για σκηνοθεσία, αλλά για πρωταγωνιστικό ρόλο σε παράσταση κεντρικού θεάτρου της Αθήνας.

«Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι πολύ κοντά στο να αποδεχτεί μια από τις αρκετές προτάσεις που του έχουν γίνει. Μια εξ αυτών είναι μια πρόταση από ένα πολύ μεγάλο, εμβληματικό θέατρο της Αθήνας. Μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά, το σκέφτεται πολύ σοβαρά να δεχθεί την πρόταση που είναι από κεντρικότατο θέατρο της Αθήνας. Δεν έχει δεχτεί ακόμα, μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά γιατί είναι πολύ μεστή και δελεαστική γι αυτόν η πρόταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου είναι στην τελική ευθεία να δεχθεί μια από τις πολλές προτάσεις που έχει και να τον δούμε πρωταγωνιστή σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας από τον Οκτώβριο» είπε χαρακτηριστικά.

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