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Την αισθητική επέμβαση που έκανε πρόσφατα αποκάλυψε η Τζένιφερ Λόρενς, με αφορμή μια ερώτηση που δέχθηκε σε συνέντευξή της για έναν καβγά που σημειώθηκε σε ριάλιτι.

Καλεσμένη του Άντι Κοέν στην εκπομπή «Watch What Happens Live» μαζί με τον Τζος Χάτσερσον, με αφορμή την επιστροφή τους στη νέα ταινία των «Hunger Games», «Sunrise on the Reaping», η 36χρονη αποκάλυψε συγκεκριμένα ότι πριν από λίγο καιρό έβαλε εμφυτεύματα στήθους.

Η αποκάλυψη έγινε όταν ο Κοέν τη ρώτησε αν μπορούσε να καταλάβει πώς η Χέιλι Γκλάσμαν, νέο μέλος του «Real Housewives of New York», έσπασε τη μύτη της χτυπώντας στο στήθος μιας γυναίκας στη διάρκεια καβγά.

«Και για σένα είναι μυστήριο;» τη ρώτησε. «Ναι, κι έχω και εμφυτεύματα» απάντησε με χιούμορ η Λόρενς. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε έκπληκτος αν όντως έχει εμφυτεύματα, εκείνη χαμογέλασε.

«Ναι, είναι καινούργια», είπε, αναφέροντας ότι την επέμβαση έκανε ο πλαστικός χειρουργός Στίβεν Τάιτελμπαουμ, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Μάλιστα, ο Κοέν θέλησε να μάθει και το μέγεθος. Κι όταν εκείνος της έκανε κομπλιμέντο, η Λόρενς επέστρεψε, με το δικό της αστείο, στην ιστορία της Γκλάσμαν. «Πάντως, εγώ έχω σπάσει δύο μύτες», είπε κοιτάζοντας την κάμερα.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά»

Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η Λόρενς σκοπεύει κάποια στιγμή να κάνει λίφτινγκ προσώπου, καθώς συζητούσε για τις παρελθοντικές και μελλοντικές αισθητικές επεμβάσεις της.

«Θέλω να είμαι μια σέξι μαμά», δήλωσε στο περιοδικό η μητέρα δύο παιδιών.

«Όταν πηγαίνω το πρωί τα παιδιά στο σχολείο, θέλω να δείχνω σαν μια γυναίκα που τα έχει όλα υπό έλεγχο, ακόμα κι όταν μόλις έχω ξυπνήσει και δεν τα έχω καθόλου υπό έλεγχο» τόνισε.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει, μάλιστα, από τον περασμένο Οκτώβιο, σε συζήτησή της με τον New Yorker, για τα σχέδιά της να φτιάξει το στήθος της.

«Τα πάντα επανήλθαν στη θέση τους, λίγο-πολύ, μετά το πρώτο. Μετά το δεύτερο, τίποτα δεν επανήλθε», είπε αναφερόμενη στο πώς άλλαξε το σώμα της μετά τον ερχομό των δύο παιδιών της με τον σύζυγό της, Κουκ Μαρόνεϊ.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τον 4χρονο γιο του, Σάι, που γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς και ένα αγοράκι του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και το οποίο γεννήθηκε στις αρχές του 2025.

Επιπλέον, η Λόρενς μοιράστηκε πρόσφατα με τη Vogue ότι κάνει «baby Botox», ενώ αναφέρθηκε και σε μια επέμβαση που επιθυμεί να κάνει, ωστόσο, διστάζει, λέγοντας στο περιοδικό ότι θα ήθελε πολύ να κάνει αφαίρεση παρειακού λίπους.

«Δεν μπορώ γιατί θα το καταλάβαιναν όλοι, απλώς να ξέρετε ότι το θέλω» είπε.

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