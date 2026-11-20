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Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει εντυπωσιακά γκολ, απίθανες ντρίμπλες και θεαματικές αποκρούσεις. Αυτό που συνέβη, όμως, σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στη Βραζιλία δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Ο Εντουάρντο Ρόσα έγινε viral όχι για κάποια ποδοσφαιρική του έμπνευση, αλλά επειδή, σε μια προσπάθεια για κεφαλιά, είδε το… περουκίνι του να προσγειώνεται στο χορτάρι!

Το απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ιμπιτούμπα με την Αρόιο, με το σκορ στο 1-1 και το ρολόι να δείχνει το 85ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής προσπάθησε να αξιοποιήσει μια μακρινή μπαλιά συμπαίκτη του, όμως η κεφαλιά είχε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: τα μαλλιά του αποφάσισαν να τον εγκαταλείψουν!

Ο ίδιος περιέγραψε το σκηνικό με αρκετή δόση χιούμορ: «Ακούμπησα την μπάλα με το κεφάλι και… τα μαλλιά μου βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος. Αυτό έκανε τους πάντες να γελάσουν: τόσο εκείνους που γνώριζαν ότι φορούσα περουκίνι, όσο και εκείνους που δεν είχαν ιδέα».

Και αν κάποιος πιστεύει ότι εκεί τελείωσε η περιπέτεια, κάνει λάθος! Ο Ρόσα μάζεψε το περουκίνι και συνέχισε κανονικά τον αγώνα. Όπως αποκάλυψε, όμως, τα πράγματα στη συνέχεια έγιναν ακόμη πιο δύσκολα: «Προς το τέλος του αγώνα, τα πράγματα έγιναν λίγο δύσκολα: προσπαθούσα συνεχώς να ξαναβάλω το περουκίνι στο κεφάλι μου, αλλά γλιστρούσε συνέχεια, οπότε κάποιες στιγμές αναγκαζόμουν να το κρατάω στο χέρι μου καθώς έτρεχα».

Έτσι, αντί να κυνηγά μόνο την μπάλα, είχε να διαχειριστεί και το… ατίθασο περουκίνι του! Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας πως στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνεις πρωταγωνιστής ακόμη και χωρίς να σκοράρεις. Αρκεί μερικές φορές μια κεφαλιά και ένα περουκίνι που έχει αποφασίσει να πάρει μεταγραφή!

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