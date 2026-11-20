Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κοστίζει 26.990 €, αποδίδει 212 plug-in υβριδικούς ίππους και καλύπτει έως 105 χλμ. με μία φόρτιση στον μικτό κύκλο WLTP. Το ίδιο μοντέλο πωλείται και με 4.000 € λιγότερα, όμως η διαφορά στην ηλεκτρική αυτονομία είναι μεγάλη.
Αν το σπίτι σου απέχει 35 χιλιόμετρα από τη δουλειά, χρειάζεσαι 70 χιλιόμετρα αυτονομίας μόνο για το καθημερινό πήγαινε-έλα. Με ένα plug-in υβριδικό που καλύπτει 40 χλμ. με ρεύμα, ο βενζινοκινητήρας θα αναλάβει μέρος της επιστροφής, εκτός αν μπορείς να φορτίσεις και στο γραφείο. Με 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, όμως, η ίδια διαδρομή χωράει πολύ πιο άνετα σε μία βραδινή φόρτιση.
Πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα το φθηνότερο καινούργιο αυτοκίνητο που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα; Η πιο προσιτή επιλογή που εντοπίσαμε είναι το BYD Dolphin G DM-i Boost, με τιμή 26.990 € και ηλεκτρική αυτονομία 105 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση αφορά τον μικτό κύκλο WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο η εργοστασιακή μέτρηση φτάνει τα 150 χλμ. Η διάκριση έχει σημασία για όποιον βγαίνει καθημερινά στην Αττική Οδό ή στην εθνική, καθώς η αυτονομία που θα δει στην πράξη εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ταχύτητα και τη θερμοκρασία.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Δοκιμή Volkswagen ID. Polo 211 PS 52 kWh: Επιδόσεις GTI και κατανάλωση στην πόλη 2,54 €/100 χλμ.
Τα «επίπεδα» που θα αλλάξουν δραματικά τον τρόπο που οδηγάμε τα επόμενα χρόνια
Οδηγούμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.