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Κοστίζει 26.990 €, αποδίδει 212 plug-in υβριδικούς ίππους και καλύπτει έως 105 χλμ. με μία φόρτιση στον μικτό κύκλο WLTP. Το ίδιο μοντέλο πωλείται και με 4.000 € λιγότερα, όμως η διαφορά στην ηλεκτρική αυτονομία είναι μεγάλη.

Αν το σπίτι σου απέχει 35 χιλιόμετρα από τη δουλειά, χρειάζεσαι 70 χιλιόμετρα αυτονομίας μόνο για το καθημερινό πήγαινε-έλα. Με ένα plug-in υβριδικό που καλύπτει 40 χλμ. με ρεύμα, ο βενζινοκινητήρας θα αναλάβει μέρος της επιστροφής, εκτός αν μπορείς να φορτίσεις και στο γραφείο. Με 100 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας, όμως, η ίδια διαδρομή χωράει πολύ πιο άνετα σε μία βραδινή φόρτιση.

Πόσο κοστίζει σήμερα στην Ελλάδα το φθηνότερο καινούργιο αυτοκίνητο που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα; Η πιο προσιτή επιλογή που εντοπίσαμε είναι το BYD Dolphin G DM-i Boost, με τιμή 26.990 € και ηλεκτρική αυτονομία 105 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση αφορά τον μικτό κύκλο WLTP, ενώ στον αστικό κύκλο η εργοστασιακή μέτρηση φτάνει τα 150 χλμ. Η διάκριση έχει σημασία για όποιον βγαίνει καθημερινά στην Αττική Οδό ή στην εθνική, καθώς η αυτονομία που θα δει στην πράξη εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ταχύτητα και τη θερμοκρασία.

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