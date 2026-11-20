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Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen Polo είναι εδώ και στην έκδοση των 211 ίππων έρχεται με επιδόσεις GTI και εντυπωσιακή κατανάλωση. Είναι καλύτερο από τον θερμικό προκάτοχό του;

Του Στέλιου Παππά, Φωτογραφίες: Ναυσικά Βασιλειάδου

Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος μας έλεγε ότι θα οδηγούσαμε ένα Volkswagen Polo με περισσότερους από 200 ίππους, χωρίς να μας απασχολεί ιδιαίτερα η κατανάλωσή του, μάλλον θα δυσκολευόμασταν να τον πιστέψουμε. Πόσω μάλλον αν μας έλεγε ότι δεν θα επρόκειτο καν για την έκδοση GTI του μοντέλου.

Με το νέο ID. Polo, η Volkswagen μπαίνει σε μια διαφορετική εποχή, μεταφέροντας ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ιστορίας της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Και το κάνει έχοντας στη διάθεσή της μια εξαιρετική μηχανολογική βάση, τις αρετές της οποίας είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πρόσφατα τόσο μέσα από τη δοκιμή του συγγενικού Skoda Epiq, αλλά και του εκρηκτικού CUPRA Raval VZ.

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