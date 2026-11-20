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Από τα συστήματα υποβοήθησης που συναντάμε ήδη στα αυτοκίνητά μας μέχρι τα οχήματα που κινούνται χωρίς οδηγό, η κλίμακα SAE περιγράφει έξι επίπεδα αυτοματοποίησης. Και μαζί τους, μια αλλαγή που θα επηρεάσει τη σχέση μας με το αυτοκίνητο.

Σίγουρα έχετε ακούσει για την αυτόνομη οδήγηση. Πιθανότατα, μάλιστα, το αυτοκίνητό σας να διαθέτει ήδη κάποια συστήματα υποβοήθησης, όπως προσαρμοζόμενο cruise control ή υποβοήθηση διατήρησης της λωρίδας. Τεχνολογίες που αναλαμβάνουν ένα μέρος της καθημερινής αγγαρείας και κάνουν την καθημερινότητά μας πίσω από το τιμόνι λίγο πιο εύκολη, μα και πιο ασφαλή. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη συζήτηση για την αυτοματοποίηση της οδήγησης. Μια εξέλιξη που πιθανότατα θα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να μη χρειάζεται να οδηγούμε καθόλου στις καθημερινές μας μετακινήσεις, ειδικά μέσα στην πόλη.

Για όσους αγαπάμε την οδήγηση, αυτό ακούγεται σαν ένα μάλλον δυσοίωνο σενάριο. Και παρότι απέχουμε ακόμη από την ημέρα που θα μπορούμε να καθίσουμε σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να του ζητήσουμε απλώς να μας πάει στον προορισμό μας, τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει. Το βέβαιο είναι ότι τα συστήματα αυτά αλλάζουν ήδη τον τρόπο που οδηγούμε και ο ρόλος τους αναμένεται να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια. Για να καταλάβουμε όμως πού βρισκόμαστε σήμερα και πού μπορούμε να φτάσουμε, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε την κλίμακα SAE, η οποία περιλαμβάνει όλα αυτά τα επίπεδα αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Τι είναι η κλίμακα SAE;

Η κλίμακα δημιουργήθηκε από τον οργανισμό SAE International και χωρίζει τα συστήματα αυτοματοποίησης της οδήγησης σε έξι επίπεδα, από το 0 έως το 5. Ξεκινά από το αυτοκίνητο που χρειάζεται τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και φτάνει σε εκείνο που θα μπορούσε να κινηθεί χωρίς καμία συμμετοχή του. Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα δεν είναι απλώς το πόσους χειρισμούς μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο μόνο του. Είναι τι εξακολουθεί να χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος όταν χρησιμοποιεί το εκάστοτε σύστημα.

Μέχρι και το Επίπεδο 2, ο άνθρωπος παραμένει οδηγός και πρέπει να επιβλέπει συνεχώς τον δρόμο. Από το Επίπεδο 3, το σύστημα μπορεί να αναλάβει το ίδιο την οδήγηση, όσο λειτουργεί μέσα στις συνθήκες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Με άλλα λόγια, το ότι ένα αυτοκίνητο στρίβει και φρενάρει μόνο του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγεί μόνο του. Και αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος διαχωρισμός που πρέπει να κρατήσουμε.

Level 0: Ο οδηγός έχει τον έλεγχο

Στο Επίπεδο 0 δεν υπάρχει διαρκής αυτοματοποίηση της οδήγησης. Ο άνθρωπος χειρίζεται το τιμόνι, το γκάζι και το φρένο, ενώ παρακολουθεί και όσα συμβαίνουν γύρω του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο δεν διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Μπορεί, για παράδειγμα, να προειδοποιήσει για μια πιθανή σύγκρουση ή να φρενάρει αυτόματα σε μια έκτακτη περίπτωση. Η στιγμιαία αυτή επέμβαση, όμως, δεν σημαίνει ότι έχει αναλάβει την οδήγηση.

Level 1: Μια πρώτη βοήθεια

Στο Επίπεδο 1, το αυτοκίνητο μπορεί να αναλάβει για κάποιο διάστημα είτε την υποβοήθηση της διεύθυνσης είτε τον έλεγχο της ταχύτητας. Ένα γνώριμο παράδειγμα είναι το προσαρμοζόμενο cruise control. Ο οδηγός επιλέγει την επιθυμητή ταχύτητα και το σύστημα επιταχύνει ή επιβραδύνει, ώστε να διατηρεί απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Ο άνθρωπος, όμως, συνεχίζει να χειρίζεται το τιμόνι, να παρακολουθεί τον δρόμο και να επεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Αντίστοιχα, ένα σύστημα μπορεί να υποβοηθά τη διεύθυνση, ενώ ο οδηγός ελέγχει την ταχύτητα.

Level 2: Χωρίς χέρια δεν σημαίνει χωρίς οδηγό

Στο Επίπεδο 2, το αυτοκίνητο μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα τη διεύθυνση και την ταχύτητα. Να διατηρείται δηλαδή στη λωρίδα του, ενώ παράλληλα επιταχύνει και φρενάρει ανάλογα με την κυκλοφορία. Ανάλογα με το σύστημα, οι δυνατότητες μπορεί να είναι ακόμη περισσότερες. Ορισμένα μπορούν να υποστηρίζουν αλλαγές λωρίδας, ενώ άλλα επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι.

Αυτό συμβαίνει ήδη και στην Ελλάδα με το BlueCruise της Ford. Σε συμβατά μοντέλα και σε συγκεκριμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες», το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να αφήσει το τιμόνι. Εκείνος όμως εξακολουθεί να πρέπει να παρακολουθεί τον δρόμο και να είναι έτοιμος να επέμβει. Στην καμπίνα, μια κάμερα παρακολουθεί την προσοχή του και το σύστημα τον προειδοποιεί αν αντιληφθεί ότι δεν κοιτάζει εκεί που πρέπει. Γιατί, όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε Level 2, ο άνθρωπος παραμένει ο οδηγός, ακόμη κι αν δεν αγγίζει τα χειριστήρια.

Και κάπου εδώ δημιουργείται ένα παράδοξο. Όσο περισσότερα αναλαμβάνει το αυτοκίνητο, τόσο λιγότερο ενεργά συμμετέχει ο οδηγός στη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να παραμένει διαρκώς συγκεντρωμένος και έτοιμος να αναλάβει αμέσως. Κάτι που, ιδιαίτερα σε μια μονότονη διαδρομή, δεν είναι απαραίτητα τόσο εύκολο όσο ακούγεται.

Η Mercedes φέρνει το Level 2 και μέσα στην πόλη

Αν το Ford BlueCruise δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει η υποβοήθηση χωρίς χέρια στον αυτοκινητόδρομο, το νέο MB.DRIVE ASSIST PRO της Mercedes-Benz μάς δίνει μια εικόνα για το επόμενο βήμα: την υποστήριξη του οδηγού σε μια ολόκληρη διαδρομή, ακόμη και μέσα στην πόλη.

Με ενεργή την πλοήγηση, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά το αυτοκίνητο να ακολουθεί τη διαδρομή προς τον προορισμό. Μπορεί να υποστηρίζει αλλαγές λωρίδας, να ακολουθεί την κατάλληλη έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο, να στρίβει σε διασταυρώσεις και να διαχειρίζεται την ακινητοποίηση και την εκκίνηση στα φανάρια. Πίσω από αυτές τις λειτουργίες βρίσκεται ένα σύνολο 27 αισθητήρων, αποτελούμενο από δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα αισθητήρες υπερήχων. Τα δεδομένα τους επεξεργάζεται ένας υπολογιστής με ισχύ έως 254 TOPS, μέσω τεχνολογίας που η Mercedes έχει αναπτύξει σε συνεργασία με τη NVIDIA.

Το σύστημα είναι ήδη διαθέσιμο στην Κίνα, ενώ η Mercedes προγραμματίζει τη διάθεσή του στη Γερμανία και τις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2027. Από τον Δεκέμβριο του 2026, επιλεγμένοι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν νωρίτερα. Παρά τις αυξημένες δυνατότητές του, το MB.DRIVE ASSIST PRO παραμένει σύστημα Επιπέδου 2. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τον δρόμο και να είναι έτοιμος να αναλάβει. Ακόμη δηλαδή κι όταν το αυτοκίνητο μπορεί να υποστηρίξει πολύ περισσότερους χειρισμούς από ένα συμβατικό σύστημα αυτοκινητοδρόμου, ο άνθρωπος παραμένει οδηγός.

Γιατί το Tesla FSD παραμένει Level 2;

Το Full Self-Driving (Supervised) της Tesla είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί το επίπεδο δεν καθορίζεται απλώς από το πόσα μπορεί να κάνει ένα σύστημα. Ανάλογα με την αγορά και τις διαθέσιμες λειτουργίες του, μπορεί να ακολουθήσει μια διαδρομή, να αλλάξει λωρίδα, να πάρει εξόδους αυτοκινητοδρόμων και να διαχειριστεί διασταυρώσεις ή κυκλικούς κόμβους. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει σύστημα Επιπέδου 2. Ο οδηγός πρέπει να επιβλέπει συνεχώς τον δρόμο και να επέμβει όποτε χρειαστεί. Ακόμη κι αν το αυτοκίνητο ολοκληρώσει μια ολόκληρη διαδρομή χωρίς καμία παρέμβασή του, η υποχρέωση αυτή δεν αλλάζει.

Επομένως, όσο εντυπωσιακό κι α ακούγεται το όνομα «Full Self-Driving», δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι έχει γίνει επιβάτης.

Level 3: Το αυτοκίνητο αναλαμβάνει την οδήγηση

Στο Επίπεδο 3 περνάμε σε ένα διαφορετικό στάδιο. Όταν το σύστημα είναι ενεργό και λειτουργεί μέσα στις προβλεπόμενες συνθήκες, αναλαμβάνει το ίδιο την οδήγηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος στη θέση του οδηγού δεν χρειάζεται πλέον να επιβλέπει συνεχώς τον δρόμο. Πρέπει όμως να παραμένει διαθέσιμος, ώστε να αναλάβει ξανά τον έλεγχο όταν του ζητηθεί ή αν προκύψει εμφανής δυσλειτουργία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ενεργοποιήσει το σύστημα σε οποιονδήποτε δρόμο και να το αφήσει να τον πάει όπου θέλει. Η λειτουργία περιορίζεται στις συνθήκες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί, με συγκεκριμένες απαιτήσεις που μπορεί να αφορούν τον τύπο του δρόμου, την ταχύτητα ή την κυκλοφορία. Ένα παράδειγμα είναι το Drive Pilot της Mercedes-Benz. Στη Γερμανία, η αναβαθμισμένη λειτουργία του έχει εγκριθεί για ταχύτητες έως 95 χλμ./ώρα σε κατάλληλα τμήματα αυτοκινητοδρόμων και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σε σύγκριση με ένα προηγμένο Level 2, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μοιάζει λιγότερο ευέλικτο ως προς το πού λειτουργεί. Όταν όμως ενεργοποιηθεί, ο ρόλος του ανθρώπου αλλάζει ουσιαστικά. Δεν επιβλέπει πλέον συνεχώς το αυτοκίνητο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει ξανά την οδήγηση όταν χρειαστεί.

Level 4: Χωρίς οδηγό, αλλά με όρια

Στο Επίπεδο 4, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί χωρίς να βασίζεται σε έναν άνθρωπο για να αναλάβει τον έλεγχο, μέσα στο καθορισμένο πεδίο λειτουργίας του. Ο περιορισμός βρίσκεται στο πού και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει. Ένα τέτοιο όχημα μπορεί, για παράδειγμα, να κινείται χωρίς οδηγό σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε επιλεγμένους δρόμους ή όταν ο καιρός το επιτρέπει.

Η πιο χαρακτηριστική εφαρμογή είναι τα robotaxi. Στις ΗΠΑ, η Waymo πραγματοποιεί ήδη διαδρομές με αυτοκίνητα χωρίς άνθρωπο πίσω από το τιμόνι, σε επιλεγμένες περιοχές. Ο επιβάτης μπαίνει στο όχημα και μεταφέρεται στον προορισμό του χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει την οδήγηση.

Αυτή είναι ίσως και η πιο κοντινή εικόνα του πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν ορισμένες καθημερινές μετακινήσεις στο μέλλον. Ειδικά μέσα στην πόλη, όπου για πολλούς το αυτοκίνητο αποτελεί πρωτίστως ένα μέσο μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο. Για όσους από εμάς, βέβαια, βλέπουμε την οδήγηση και ως απόλαυση, η σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο του τιμονιού δεν είναι το ίδιο ευχάριστη.

Level 5: Χωρίς τιμόνι και πεντάλ

Το τελευταίο σκαλοπάτι είναι το Επίπεδο 5, δηλαδή η πλήρης αυτοματοποίηση της οδήγησης. Σε αυτό το σενάριο, το αυτοκίνητο θα μπορεί να κινηθεί χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε όλες τις οδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να οδηγήσει και ένας άνθρωπος. Χωρίς να περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε έναν συγκεκριμένο τύπο δρόμου. Τιμόνι και πεντάλ δεν θα είναι καν απαραίτητα. Ο άνθρωπος θα ορίζει τον προορισμό του και θα παραμένει επιβάτης σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Προς το παρόν, το Level 5 παραμένει ένας στόχος για το μέλλον. Η απόσταση ανάμεσα στα σημερινά συστήματα υποβοήθησης και σε ένα αυτοκίνητο ικανό να μας μεταφέρει παντού, υπό όλες τις συνθήκες, εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον;

Για να καταλάβουμε πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία, αρκεί να κοιτάξουμε τι συμβαίνει ήδη στους δρόμους ορισμένων πόλεων των ΗΠΑ και της Κίνας. Τον Ιούνιο του 2026, η Alphabet, μητρική εταιρεία της Waymo, ανέφερε ότι τα αυτοκίνητά της πραγματοποιούσαν περισσότερες από 500.000 διαδρομές την εβδομάδα χωρίς οδηγό. Στην Κίνα, η Baidu ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία Apollo Go πραγματοποίησε 3,2 εκατομμύρια πλήρως μη επανδρωμένες διαδρομές μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, αλλά χρειάζονται και τη σωστή ανάγνωση. Τα robotaxi αυτά δεν μπορούν να κινηθούν οπουδήποτε. Λειτουργούν σε καθορισμένες περιοχές και μέσα στις συνθήκες για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Παρ’ όλα αυτά, για τον επιβάτη που καλεί ένα τέτοιο όχημα, η μετακίνηση χωρίς άνθρωπο πίσω από το τιμόνι δεν είναι πλέον ένα μελλοντικό σενάριο.

Και η Ευρώπη αρχίζει να μπαίνει στον ίδιο χάρτη. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, οι χρήστες της Uber στο Λονδίνο μπορούν να μετακινηθούν με ηλεκτρικά Ford Mustang Mach-E εξοπλισμένα με την τεχνολογία της βρετανικής Wayve. Στην παρούσα φάση, όμως, οι διαδρομές γίνονται με εκπαιδευμένο οδηγό μέσα στο αυτοκίνητο, ο οποίος επιβλέπει τη λειτουργία και μπορεί να αναλάβει όταν χρειαστεί. Δεν μιλάμε δηλαδή ακόμη για την ίδια εμπειρία με ένα Waymo χωρίς οδηγό στις ΗΠΑ. Στη Γερμανία, η Waymo έχει επιλέξει το Μόναχο για τα πρώτα της βήματα. Η προετοιμασία περιλαμβάνει χαρτογράφηση και δοκιμές με εκπαιδευμένους ανθρώπους πίσω από το τιμόνι, με στόχο η υπηρεσία να ανοίξει για το κοινό προς το τέλος του 2027. Πρόκειται για χρονοδιάγραμμα της εταιρείας και όχι για εγγύηση ότι η εμπορική λειτουργία θα ξεκινήσει τότε.

Την ίδια στιγμή που τα robotaxi εξελίσσονται ως υπηρεσία μετακίνησης, οι κατασκευαστές προσθέτουν όλο και περισσότερες δυνατότητες στα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Στις ΗΠΑ, το FSD (Supervised) της Tesla μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να υποστηρίξει μια διαδρομή τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και μέσα στην πόλη. Παραμένει όμως σύστημα Level 2 (ο οδηγός παρακολουθεί συνεχώς και είναι έτοιμος να αναλάβει, όπως είπαμε παραπάνω). Στην Ευρώπη, η λειτουργία απέκτησε αρχικά έγκριση στην Ολλανδία και στη συνέχεια η έγκριση έγινε αποδεκτή και από άλλες χώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ολλανδική αρχή RDW, η ονομασία του συστήματος στην Ευρώπη αλλάζει σε Tesla Assisted Driving, χωρίς αυτό να αλλάζει τη βασική αρχή λειτουργίας του. Ο άνθρωπος παραμένει οδηγός.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Mercedes με το MB.DRIVE ASSIST PRO, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τον οδηγό από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό, ακόμη και σε αστικό περιβάλλον. Η εταιρεία σχεδιάζει τη διάθεσή του στη Γερμανία και τις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2027, ύστερα από ένα αρχικό πρόγραμμα για επιλεγμένους χρήστες. Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά τις αυξημένες δυνατότητές του, και αυτό παραμένει Level 2. Ο οδηγός πρέπει να επιβλέπει τον δρόμο, ακόμη κι αν το αυτοκίνητο αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος των χειρισμών.

Άρα, φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από το σενάριο του να μπαίνουμε σε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο και να μην έχει τιμόνι. Ακριβώς γιατί, ένα robotaxi μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη πόλη, με συγκεκριμένο στόλο και υποστήριξη από την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, αντίθετα, μπορεί να κληθεί να ταξιδέψει από μια μεγάλη πόλη μέχρι ένα απομακρυσμένο χωριό, σε δρόμους και συνθήκες που δεν είναι πάντα προβλέψιμες.

Αυτό ανεβάζει σημαντικά τις απαιτήσεις. Το αυτοκίνητο πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί όχι μόνο τις συνηθισμένες διαδρομές, αλλά και έργα στον δρόμο, κακή σήμανση, απρόβλεπτες συμπεριφορές άλλων οδηγών και δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, πρέπει να έχει ξεκαθαριστεί ποιος φέρει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι μέσα στη δεκαετία του 2030 θα δούμε περισσότερα οχήματα χωρίς τιμόνι σε οργανωμένες υπηρεσίες και συγκεκριμένες περιοχές. Δεν θα αποκλείαμε και την εμφάνιση ορισμένων πολύ περιορισμένων προτάσεων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον η τεχνολογία, το κόστος και η νομοθεσία το επιτρέψουν.

Για να γίνει όμως το αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι μια συνηθισμένη αγορά για τον μέσο καταναλωτή, ικανή να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες του, θεωρούμε πιο πιθανό να χρειαστεί να κοιτάξουμε μετά το 2040. Και ακόμη κι αυτό είναι μια εκτίμηση, όχι μια ημερομηνία που μπορεί σήμερα να επιβεβαιωθεί. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σημειώνει άλλωστε ότι τα πλήρως αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα Level 5 δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα, ενώ παραμένει αβέβαιο και το πότε οι υπηρεσίες χωρίς οδηγό θα γίνουν οικονομικά ανταγωνιστικές απέναντι στην ιδιοκτησία ενός αυτοκινήτου.

Μέχρι τότε, το πιθανότερο είναι ότι το τιμόνι θα παραμείνει μπροστά μας, ακόμη κι αν το χρησιμοποιούμε ολοένα λιγότερο. Που από μόνο του αποτελεί μια δραματική αλλαγή στην καθημερινότητά μας. Και ίσως εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή! Όχι απαραίτητα στην ημέρα που θα εξαφανιστεί, αλλά στη στιγμή που θα αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως επιλογή, αντί ως αναπόσπαστο μέρος κάθε διαδρομής.

Πηγή: autotypos.gr

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