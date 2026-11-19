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Με 218 ίππους στους πίσω και launch control, ένα πεντάθυρο hatchback κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι η τιμή του στην Ελλάδα: 25.790 €, χωρίς κρατική επιδότηση.
Πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις από στάση στα 100 χλμ./ώρα με ένα καινούργιο αυτοκίνητο των 30.000€; Για να το βρούμε, συγκρίναμε τους εργοστασιακούς χρόνους με τις τιμές των αντίστοιχων εκδόσεων στην Ελλάδα.
Η πρώτη θέση κρίθηκε στα 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι ότι το μοντέλο που τα πετυχαίνει κοστίζει 25.790 €, κι αυτή είναι η τιμή που πληρώνεις χωρίς κρατική επιδότηση.
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