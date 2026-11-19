Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με 218 ίππους στους πίσω και launch control, ένα πεντάθυρο hatchback κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι η τιμή του στην Ελλάδα: 25.790 €, χωρίς κρατική επιδότηση.

Πόσο γρήγορα μπορείς να φτάσεις από στάση στα 100 χλμ./ώρα με ένα καινούργιο αυτοκίνητο των 30.000€; Για να το βρούμε, συγκρίναμε τους εργοστασιακούς χρόνους με τις τιμές των αντίστοιχων εκδόσεων στην Ελλάδα.

Η πρώτη θέση κρίθηκε στα 6,7 δευτερόλεπτα. Η έκπληξη είναι ότι το μοντέλο που τα πετυχαίνει κοστίζει 25.790 €, κι αυτή είναι η τιμή που πληρώνεις χωρίς κρατική επιδότηση.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

«Κι από ανταλλακτικά;» – Δες τι ισχύει για τα κινεζικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε βάθος χρόνου

Τριπλή διάκριση για την Kia στα βραβεία Golden Steering Wheel 2026 (photos)