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Το «παρών» σε φιλανθρωπική εκδήλωση έδωσε η Δέσποινα Βανδή, με την τραγουδίστρια να απαντά στα τηλεοπτικά συνεργεία των ψυχαγωγικών εκπομπών για τη σημασία της σύμπνοιας καλλιτεχνών και δημιουργών.

Όπως τόνισε, οι δημιουγοί και οι καλλιτέχνες είναι ένα, καθώς οι μεν έχουν ανάγκη από τους δε, για να υπάρχουν.

«Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί, όλοι είμαστε ένα. Εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς αυτούς, αυτοί δεν υπάρχουν χωρίς εμάς. Οπότε σε τέτοιες περιστάσεις, όταν απαιτείται, δίνουμε το παρών» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη συνεργασία μεταξύ της Άννας Βίσση και του Φοίβου, η τραγουδίστρια επέλεξε να αποχωρήσει από το σημείο.

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