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Διακοπή στη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα, μετά την έντονη συναισθηματική φόρτιση που προκλήθηκε κατά την κατάθεση της μητέρας της, Πόπης. Η κατηγορούμενη ξέσπασε σε λυγμούς και δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά, όταν άκουσε τη μητέρα της να ζητά την τιμωρία της ίδιας, των ιατροδικαστών και όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Πόπη, η οποία κατέθεσε στο πλαίσιο της δίκης για τον θάνατο των τριών βρεφών, ρωτήθηκε τι ζητά και απάντησε ότι επιθυμεί να τιμωρηθούν η κόρη της και όσοι θεωρεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Η απάντησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 25χρονης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ακροαματική διαδικασία.

Η μητέρα της κατηγορούμενης έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγγόνια της, ενώ η σχέση της με την κόρη της έχει περάσει κατά καιρούς από έντονες συγκρούσεις. Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες οι δύο γυναίκες εμφανίζονταν να έχουν έρθει κάπως πιο κοντά μέσα στο δικαστήριο, με την Πόπη να κοιτάζει την 25χρονη και να συνομιλεί μαζί της, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου αρχικά είχε ομολογήσει τις πράξεις που της αποδίδονται, ωστόσο, κατά την έναρξη της δίκης δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο. Ο συνήγορος υπεράσπισής της δεν διευκρίνισε τι ακριβώς εννοούσε με τη συγκεκριμένη δήλωση, επισημαίνοντας ότι η στάση της θα αποσαφηνιστεί κατά την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας.

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