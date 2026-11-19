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Τη ζωή του έχασε ένας οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 8 το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, στο ύψος από τα Α’ Λιμανάκια, μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα διερευνώνται.

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