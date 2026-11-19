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Τη δράση ενός… χρυσοδάκτυλου ζευγαριού Ελλήνων διέκοψε η Αστυνομία στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι (33 ετών και 28 ετών) είχε επιδοθεί σε συνεχείς κλοπές σπιτιών και πιο συγκεκριμένα 4 τετελεσμένες και 4 απόπειρες, από τον Φεβρουάριο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η «λεία» τους δεν ήταν διόλου ευκαταφρόνητη αφού είχαν κλέψει κοσμήματα και χρήματα, συνολικής αξίας 95 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα, η Αστυνομία διευκολύνθηκε στην ταυτοποίηση του ζευγαριού, όταν τον περασμένο Οκτώβριο είχε συλλάβει την 28χρονη για άλλη περίπτωση κλοπής, την οποία διέπραξε με άλλη γυναίκα.

Η τακτική που τηρούσε το ζευγάρι ήταν, το ένα άτομο να μπαίνει στο σπίτι και το άλλο να μένει έξω για να επιτηρεί.

Για το ζευγάρι έχει σχηματιστεί δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και στο επόμενο διάστημα θα οδηγηθούν ενώπιον εισαγγελέα.

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