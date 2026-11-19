Takeaways by to pontiki AI Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και αφαίρεσαν εξοπλισμό από κτίριο στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, το οποίο προορίζεται για Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με σύνδρομο Down.

Οι δράστες κατέστρεψαν υποδομές, όπως υδραυλικά είδη και καλωδιώσεις, αφήνοντας το ακίνητο σε κατάσταση διάλυσης και ανατρέποντας τον οικονομικό προγραμματισμό του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος.

Το κόστος ανακατασκευής του κτιρίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, ενδεχομένως και να διπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική εκτίμηση των 350.000 ευρώ.

Ο Σύλλογος έχει καταγγείλει το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές, ενώ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο παζάρι για τη συγκέντρωση πόρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών.

Η νέα δομή σχεδιάζεται να φιλοξενήσει εννέα ενήλικες με σύνδρομο Down, παρέχοντάς τους υποστήριξη και αυτονομία σε ένα περιβάλλον με 24ωρη φροντίδα.

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Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και αφαίρεσαν εξοπλισμό από κτίριο 550 τετραγωνικών μέτρων στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με σύνδρομο Down, εκτινάσσοντας το εκτιμώμενο κόστος ανακατασκευής του.

Το ακίνητο, που βρίσκεται στον Φοίνικα, είχε παραχωρηθεί στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Η παραχώρηση, διάρκειας 12 ετών, έγινε με πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Στόχος είναι η δημιουργία της δεύτερης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του φορέα, προσφέροντας ασφάλεια, υποστήριξη και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία σε ενήλικες με σύνδρομο Down.

Το χρονικό της λεηλασίας και οι εκτεταμένες ζημιές

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, μέλη του Συλλόγου επισκέφθηκαν εκ νέου τον χώρο και τον βρήκαν σε κατάσταση διάλυσης. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές φθορές με σκοπό την αφαίρεση υλικών:

Έσπασαν όλες τις λεκάνες και τους νιπτήρες για να πάρουν τις βρύσες.

Ξήλωσαν τις ψευδοροφές και έκοψαν όλες τις καλωδιώσεις για να αφαιρέσουν τον χαλκό.

Προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ξύλινες πόρτες και παράθυρα, αφήνοντας το ακίνητο σαν κουφάρι.

Για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί αναφορά στην αστυνομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Συλλόγου, Σοφία Βουκάντση.

Απειλή διπλασιασμού για τον προϋπολογισμό των 350.000 ευρώ

Οι καταστροφές ανατρέπουν τον οικονομικό σχεδιασμό του φορέα, καθώς οι δράστες δεν άφησαν καμία καλωδίωση άθικτη. Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Νίκος Ζαΐμης, σημείωσε πως η αρχική προμελέτη προέβλεπε κόστος 350.000 ευρώ για τις εργασίες διαμόρφωσης.

Πλέον, όπως εξηγεί η κ. Βουκάντση, αναμένεται νέα εκτίμηση από μηχανικό, με το τελικό ποσό να θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί σημαντικά και ενδέχεται ακόμη και να διπλασιαστεί.

Η επιτακτική ανάγκη στέγασης και η μετάβαση στον ΕΟΠΥΥ

Το συγκεκριμένο κτίριο φιλοξενούσε παλαιότερα υπηρεσίες του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και παρέμενε κενό για σχεδόν δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε η κ. Βουκάντση:

Η νέα δομή θα φιλοξενεί 9 ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) με σύνδρομο Down, με παρουσία προσωπικού σε 24ωρη βάση.

Θα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας το προβλεπόμενο νοσήλιο, όπως ισχύει για όλες τις αντίστοιχες δομές.

Η δημιουργία της δεύτερης Στέγης αποτελεί χρόνιο στόχο του Συλλόγου. Η υπάρχουσα δομή φιλοξενεί ήδη 9 άτομα, ωστόσο υπάρχει λίστα αναμονής με 20 οικογένειες που ζητούν μόνιμη στέγαση για τα παιδιά τους, καθώς οι γονείς μεγαλώνουν ηλικιακά και εντείνεται η αγωνία τους για το μέλλον.

Παράλληλα, ο Σύλλογος διανύει μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, αποχωρώντας από πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια, υπάρχει αβεβαιότητα για το πόσο ομαλά θα εξελιχθεί αυτή η μετάβαση, με το ενδεχόμενο ο φορέας να μείνει χωρίς εισροή χρημάτων για αρκετούς μήνες. Η κρατική ενίσχυση δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες, γεγονός που αναγκάζει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό να αναζητά διαρκώς πόρους από ιδιώτες (όπως προσφορές σε τρόφιμα και υλικά), κοινωφελή ιδρύματα και εταιρείες μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι για την ενίσχυση της νέας Στέγης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης πόρων για τη δημιουργία του νέου σπιτιού στον Φοίνικα, ο Σύλλογος διοργανώνει το φετινό χριστουγεννιάτικο παζάρι του στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Η εκδήωση θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Συλλόγου, στην οδό Ροδοπόλεως 5 στην Καλαμαριά, από τις 10:00 έως τις 20:00. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν χριστουγεννιάτικες δημιουργίες που κατασκεύασαν οι ωφελούμενοι και οι εθελοντές στο εργαστήρι «Ορίζοντας» του Συλλόγου, ενισχύοντας οικονομικά το έργο της ανακατασκευής.

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