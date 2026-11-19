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Ο Παναθηναϊκός «έπεσε» από το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, μετά από αρκετές εβδομάδες, λόγω της ήττας του στην Μπολόνια από τη Βίρτους το βράδυ της Τρίτης (17/11).

Και απόψε (20:00, Novasports Prime) θέλει να επιστρέψει στις νίκες, αποστολή δύσκολη αφού απέναντί του θα βρει τη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 8-4, ρεκόρ που μοιράζεται με την επόμενη αντίπαλό του Ζαλγκίρις.

Οι «πράσινοι» μετρούν δύο διαδοχικές ήττες στη Euroleague, ενώ η Ζαλγκίρις προέρχεται από έξι διαδοχικές νίκες! Η τελευταία ήττα των Λιθουανών κατεγράφη στις 16 Οκτωβρίου, από την Αναντολού Εφές μέσα στο Κάουνας (70-85).

Η πρώτη ήρθε για την ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο T-Center από την Μπαρτσελόνα στις 13 Νοεμβρίου (74-76) για την 11η αγωνιστική. Για ν’ ακολουθήσει αυτή επί ιταλικού εδάφους από τη Βίρτους. Στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να σκέφτονται πως θα υποστούν και μία τρίτη σερί ήττα, με τον «Ζοτς» να ζητά από τους παίκτες του να βγάλουν αντίδραση και να δυσαρεστήσουν τους γηπεδούχους.

Η Ζαλγκίρις προέρχεται από εντός έδρας νίκη στην παράταση (117-114) επί της Μπάγερν Μονάχου χάρη στους 32 πόντους που σημείωσε ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος είχε πετύχει και τους τελευταίους πόντους της Ζαλγκίρις στην παράταση με τους Βαυαρούς κάνοντας το 117-112 στα 40΄΄ πριν ολοκληρωθεί το έξτρα πεντάλεπτο. Το δίποντο του Τίμαν από πλευράς Μπάγερν, που ακολούθησε δεν αντέστρεψε τη δυσμενή πλέον για τη γερμανική ομάδα κατάσταση.

Στο ματς της 12ης αγωνιστικής ο τεχνικός της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, είδε πέντε ακόμη παίκτες του, να σημειώνουν διψήφιο νούμερο πόντων (Βαλαντσιούνας, Τουμπέλις, Μπράουν, Έβανς και Γκριγκόνις). Η Ζαλγκίρις επανέφερε στις τάξεις της τον Κίναν Έβανς (διέκοψε τον δανεισμό του στους Λόντον Λάιονς) στα τέλη Οκτωβρίου και θα τον διατηρήσει έως το τέλος της σεζόν.

Όσον αφορά στις απουσίες, ο Τόμας Μασιούλις δεν υπολογίζει στον Ουίλιαμς-Γκος και ο Ομπράντοβιτς τον Μαντζούκα. Αμφότερες μόνιμες απουσίες τον τελευταίο μήνα οπότε οι ομάδες έχουν προσαρμοστεί.

Τα ριμπάουντ αποτελούν πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, κάτι που στοίχησε στους «πράσινους» στο ματς με τη Βίρτους. H Zαλγκίρις μαζεύει 3,9 περισσότερα ριμπάουντ μέσο όρο από τους «πράσινους». Ο Παναθηναϊκός δέχεται 6,1 λιγότερους πόντους μέσο όρο από τη λιθουανική ομάδα. Στην παραγωγικότητα υπερέχει η Ζαλγκίρις με 1,9 περισσότερους πόντους από τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είναι πιο εύστοχοι στα δίποντα εν συγκρίσει με την αντιπαλό τους, ενώ η Ζαλγκίρις πιο εύστοχη στα τρίποντα από τον Παναθηναϊκό.

Τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας-Παναθηναϊκός της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Σεφί Σεμές (Ισραήλ) και Πιοτρ Παστούσιακ (Πολωνία).

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