Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απάντηση στην απαίτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να τον αποπέμψει, έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το θέμα που ο ίδιος ανακίνησε σχετικά με τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

«Δεν αμφισβήτησα εγώ τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Πουθενά. Εγώ μίλησα για το επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους. Υπήρχαν νεκροί γύρω από το Πολυτεχνείο, πέριξ, όχι μέσα στον χώρο και όχι φοιτητές. Αυτό λέει το πόρισμα Τσεβά», είπε ο Α. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «πιστεύω και πολύ λογικά, ότι με καλύπτει απολύτως το πόρισμα Τσεβά. Το πόρισμα αυτό είναι το επίσημο μέχρι σήμερα πόρισμα του ελληνικού κράτους, βάσει του οποίου καταγράφηκαν 34 νεκροί και 1.108 τραυματίες».

Στο πλαίσιο αυτό, επιχείρησε να αστειευτεί με τις απαιτήσεις Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Να αποπεμφθώ και να εξοριστώ και να αυτοκτονήσω και ό,τι θέλετε. Αλλά για κάτι που έκανα», ενώ τόνισε ότι σέβεται τον Κώστα Λαλιώτη και όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αλλά επέμεινε ότι η αντίσταση στη Χούντα δεν αποτέλεσε αποκλειστικό προνόμιο της Αριστεράς. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν και δεξιοί. Τη Χούντα την πολέμησαν και οι δεξιοί», είπε.

Επικαλέστηκε, δε, και την οικογενειακή του ιστορία, λέγοντας ότι ο πατέρας του, παρά το γεγονός ότι ήταν βασιλόφρων, φυλακίστηκε επί Χούντας λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα της βασιλείας. «Δεν είχα ποτέ σχέση με τη Χούντα, δεν μου αρέσουν οι Χούντες, μου αρέσει η δημοκρατία», κατέληξε.

Τέλος, σε υψηλούς τόνους σημείωσε ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να τον εγκαλεί για παλαιότερες τοποθετήσεις του, όταν το ίδιο κόμμα έχει εντάξει στις τάξεις του πρόσωπα με αμφιλεγόμενες, όπως τις χαρακτήρισε, προηγούμενες δηλώσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, θέτοντας το ερώτημα γιατί οι παλαιότερες δηλώσεις της δεν αποτελούν αντικείμενο αντίστοιχης κριτικής.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας: Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο – Διεκδικούμε ζωή με προοπτική και όχι απλά επιβίωση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Κοινό μήνυμα από Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη – Στρατηγικής σημασίας έργο, ξεπεράστηκαν σκόπελοι

ΣΥΡΙΖΑ: «Πανηγυρικό» κλίμα για την Εξεταστική και την άνοδο των ποσοστών