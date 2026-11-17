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«Αρνητής» των νεκρών του Πολυτεχνείο ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική.

Στο βίντεο από το 2009 ο Άδωνις Γεωργιάδης ως βουλευτής του ΛΑΟΣ αποκαλεί το Πολυτεχνείο μύθο και φτάνει στο σημείο να υποστηρίξει ότι όσοι πέθαναν στην Αττική δηλώθηκαν νεκροί στις οδομαχίες.

«Δεν ευρέθη ούτε ένας. Για να στοιχειοθετηθεί ο μύθος περί Πολυτεχνείου, τι κάνανε; Πήραν το δελτίο συμβάντων της αστυνομίας εκείνων των ημερών, της προηγουμένης, ανήμερα και της επομένης και όποιος πέθανε στην Αττική, από οποιαδήποτε αιτία, “έγινε” νεκρός δήθεν από ελεύθερους σκοπευτές και από αστυνομική βία», έλεγε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης που ξέθαψε το βίντεο συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιλογή του. «Ο Αδωνις Γεωργιάδης είναι και ψεύτης και αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι «επειδή έχω πραγματικά απηυδήσει σήμερα από την διαστρέβλωση των θέσεων μου και από την προχειρότητα των πολιτικών μου αντιπάλων, αν και είχα αποφασίσει να μην πω κάτι εδώ θα κάνω μια εξαίρεση για να καταλάβετε».

Εγώ τι απήντησα χθες στο σχετικό ερώτημα; Ότι με καλύπτει πλήρως το πόρισμα του Εισαγγελέως Τσεβά κλπ. Ε λοιπόν ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Χρηστίδη ορθό και τα τρία ονόματα νεκρών του Πολυτεχνείου που αναφέρει, συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα Τσεβά. Συγκεκριμένα στον κατάλογο του πορίσματος Τσεβά: “Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, 6 ετών, Οδός Ορεινής Ταξιαρχίας, Ζωγράφου, στις 17/11/1973, Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, 17 ετών, Έξω από το Πολυτεχνείο, στις 16/11/1973, Μιχαήλ Δημητρίου Μυρογιάννης, 20 ετών, Διασταύρωση Πατησίων και Στουρνάρη, στις 18/11/1973”. Δηλαδή εγώ ανέφερα και τους 3 νεκρούς που “τιμά” ο κ. Χρηστίδης. Δεν τους αμφισβήτησα αντιθέτως είπα ότι αποδέχομαι πλήρως το πόρισμα αυτό».

Ο συμπαθής αλλά λίγος κύριος Χρηστίδης δεν έχει ιδέα τι λέει στην πραγματικότητα το πόρισμα Τσεβά, το πότε γράφτηκε κλπ σας ενημερώνω ότι έως σήμερα αυτό για το οποίο από το πρωί με κατηγορούν είναι το μόνον επίσημο πόρισμα του Ελληνικού Κράτους για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου», ενώ προσθέτει: «Φτάνει πια με την καπήλευση και την προπαγάνδα, κανένας από αυτούς που σήμερα φωνάζουν δεν είναι πιο δημοκράτης από μας και την Χούντα δεν την πολέμησαν μόνον οι αριστεροί αλλά και οι δεξιοί. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας το ίδιο».

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