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16.11.2026 18:44

Σκληρή απάντηση Λαλιώτη σε Άδωνι για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο: «Γράψτε και στείλτε του τα ονόματα»

16.11.2026 18:44
Kostas-Laliotis

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Στις ανιστόρητες δηλώσεις του υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο απάντησε ο Κώστας Λαλιώτης.

«Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της ΝΔ», είπε όλο νόημα ο Κώστας Λαλιωτης, ο οποίος ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών και βασανίστηκε από την ΕΣΑ, μετά την εισβολή τον τανκς.

«Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν; 22.000 κατά αμάχων. Το γράφει και το βιβλίο του Καλλιβρετάκη “το Πολυτεχνείο έξω από το Πολυτεχνείο“», πρόσθεσε.

Ο Κώστας Λαλιώτης βρήθηκε σήμερα τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή τη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τη Νίνα Γ. Κασιμάτη.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης 

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας για το Πολυτεχνείο επικαλέστηκε το πόρισμα Τσεβά. «Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ευάγγελου Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες».

Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, υποστηρίζει ότι «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον», αλλά καταγράφει θανάτους και τραυματισμούς γύρω από τον χώρο του Πολυτεχνείου από τη δράση των δυνάμεων καταστολής.

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