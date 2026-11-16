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16.11.2026 14:06

Η Κασιμάτη κι επισήμως στο ΠΑΣΟΚ – Συναντήθηκε με Ανδρουλάκη στην Χ. Τρικούπη

16.11.2026 14:06
kassimati-androulakis

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Η Νίνα Κασιμάτη συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανεξάρτητη βουλευτής, μετά την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ «έπαιζε» γερά για το ΠΑΣΟΚ, κόμμα από το οποίο εξάλλου προέρχεται.

Πλέον η επιστροφή της είναι…. γεγονός, σε μία ακόμη «μεταγραφική κίνηση» της Τρικούπη εν όψει των εκλογών.

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