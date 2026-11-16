Στο Μαξίμου οι 7 «βόρειοι» δήμαρχοι – Αναζητείται συμβιβασμός για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι επτά δήμαρχοι των βορείων προαστίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετέχουν οι παρακάτω δήμαρχοι:

Φιλοθέης – Ψυχικού: Χαράλαμπος Μπονάτσος

Λυκόβρυσης – Πεύκης: Μάριος – Γεώργιος Ψυχάλης

Νέας Ιωνίας: Παναγιώτης Μανούρης

Χαλανδρίου: Σίμος Ρούσσος

Παπάγου – Χολαργού: Ηλίας Αποστολόπουλος

Μεταμόρφωσης: Στράτος Σαραούδας

Κηφισιάς: Βασίλης Ξυπολυτάς

Στη συνάντηση θα επιχειρηθεί να βρεθεί συμβιβαστική λύση, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να δηλώνει ότι «στη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, θα συμμετάσχουν η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δήμαρχοι, προκειμένου να γίνει μια τεχνική και νομική συζήτηση. Να τοποθετηθούν όλοι υπεύθυνα και να βρεθεί μία συναινετική λύση».

Εξήγησε, δε, ότι το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση δεν είναι οριστικό και ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι αποκλείεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από έναν Δήμο σε άλλον, προσθέτοντας ότι η φιλοσοφία του θεσμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, είναι να αποζημιωθούν βασικά οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων για το γεγονός ότι έχουν την υποχρέωση να τα προστατεύουν, να τα συντηρούν και ταυτόχρονα δεν μπορούν να εξαντλήσουν τον συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή τους.

Διαβάστε επίσης:

Βαγγέλης Λιάκος: Πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση – «Δεν έχω καμία επαγγελματική σχέση με την αδελφή μου», λέει ο ίδιος

Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες για καλώδιο: Καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο (video)

Ρένα Δούρου: Δεν έχω καμία δυσκολία να σταθώ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα