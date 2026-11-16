Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public

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Οι εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και δράσεις για παιχνίδι έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Τα PlayDays του Νοέμβρη

Οι δράσεις PlayDays στα Public γεμίζουν το χρόνο με παιχνίδι, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους! Διαδραστικά events, δημιουργικά workshops, επιδείξεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, προσφέροντας στιγμές διασκέδασης, έμπνευσης και συμμετοχής για όλη την οικογένεια.

Play Days στα Public με την Κάισσα!

Σάββατο 21 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 έως 14:00

Τα Play Days και η χαρά του παιχνιδιού βρίσκεται στα Public!

Τα Public και η Καισσα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους για να παίξουμε, το Σάββατο 21 Νοεμβρίουστις 12:00 έως 14:00 σε όλη την Ελλάδα.

Δες το πρόγραμμα εδώ:

Play Days και τον Νοέμβριο με επιτραπέζια ΚΑΙΣΣΑ στα Public! | Public Events

Σας περιμένουμε!

Τα Play Days 2026 συνεχίζονται!

Ελάτε να παίξουμε επιτραπέζια Κάισσα!

Ανακάλυψε αγαπημένα επιτραπέζια και δημιούργησε ακόμα καλύτερες αναμνήσεις με όλη την οικογένεια! Σε περιμένουμε!

Η εκδηλώσεις απευθύνεται σε ηλικίες από 4-8 ετών

Οι βιβλιοπαρουσιάσεις Νοεμβρίου

Μια ξεχωριστή αφορμή για να συναντηθούμε με συγγραφείς και να έρθουμε σε επαφή με ξεχωριστές ιστορίες. Μέσα από συζητήσεις, αφηγήσεις και προσωπικές ματιές, οι δημιουργοί και το αναγνωστικό κοινό μπαίνουν σε έναν μοναδικό διάλογο για την ιστορία που κουβαλά μέσα του κάθε βιβλίο.

Λένα Μαντά – Κλαίρη Θεοδώρου

Γυναικεία Υπόθεση, 6: #cancel / Ψυχογιός

Δευτέρα 16/11, Τρίτη 17/11 και Παρασκευή 20.11 και ώρα 19:00

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου των Λένα Μαντά και Κλαίρης Θεοδώρου «Γυναικεία Υπόθεση, 6: #cancel».

Tην Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Τσιμισκή

στις 19:00 στο Public Tην Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Σερρών

στις 19:00 στο Public Tην Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 19:00 στο Public Βόλου

Οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με το κοινό και θα υπογράψουν αντίτυπα του βιβλίου τους.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Λένε πως αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα. Ισχύει. Πολύ πιο συχνά όμως ισχύει το αντίθετο· κάποια τέκνα θα ήταν προτιμότερο να μην είχαν γεννηθεί ποτέ.

Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, τη δόξα ουδείς.

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Νεαροί διάσημοι από τον χώρο της σόουμπιζ αυτοκτονούν ύστερα από ένα κύμα #cancel εναντίον τους. Ο τρόπος αυτοχειρίας τους όμως δεν πείθει τη Νόρα Δενδρινού και τον Νικόλα Παναγιωτίδη. Η υπόθεση τους οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια φόβου, θανάτου και αμφισβήτησης, αλλά και σε μία μετά βαΐων και κλάδων προαγωγή μετά τη σύλληψη του ενόχου.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ισοβίτης Σίμος Καραντινός, καταδικασμένος για εννιά ειδεχθείς δολοφονίες νεαρών καλλιτεχνών, λύνει τη σιωπή του σε αποκλειστική συνέντευξη, όπου παραδέχεται για πρώτη φορά την ενοχή του και ζητάει συγχώρεση από τους οικείους των θυμάτων. Λίγο αργότερα βρίσκεται νεκρός στο κελί του. Έχει αυτοκτονήσει με τον ίδιο τρόπο που καταδίκαζε σε θάνατο τα θύματά του. Ή μήπως όχι;

H Nόρα Δενδρίνου, ο Νικόλας Παναγιωτίδης και η Ελπινίκη Ντόκα συνειδητοποιούν με τον άσχημο τρόπο πως τα λάθη, αν και ανθρώπινα, στο δικό τους πεδίο είναι καταστροφικά. Και πως οι παλιές υποθέσεις είναι λίγο σαν τις παλιές αγάπες· μένουν ανοιχτές και αιμορραγούν.

Ηλίας Μαγκλίνης

Δεν βλέπω όνειρα συνήθως / Μεταίχμιο

Τετάρτη 18/11 και ώρα 20:30 | Public Cafe Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ηλία Μαγκλίνη «Δεν βλέπω όνειρα συνήθως», την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 20:30, στο Public Cafe Συντάγματος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Η Έττυ Περέζ

Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος, ιστορικός, υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη

Ο συγγραφέας του βιβλίου Ηλίας Μαγκλίνης.

Ο Ηλίας Μαγκλίνης αναδιαμορφώνει ένα ιδιωτικό αρχείο, χαρίζοντάς μας ένα συγκινητικό και πρωτότυπο μεταπολεμικό μυθιστόρημα για μια άγνωστη πτυχή της ελληνικής ιστορίας.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό του και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Υπήρξαν Έλληνες εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος που να βρέθηκαν αμέσως μετά στην πρώτη γραμμή του Εμφυλίου, στο μέτωπο του Γράμμου;



Φαίνεται πως ναι: ο γιατρός Χάρης Περέζ, ο μόνος από την οικογένειά του που επέζησε από το Άουσβιτς, μόλις παντρεμένος και πατέρας ενός βρέφους, αναγκάζεται να πάει το 1947, καταμεσής του Εμφυλίου, σε μάχιμο τάγμα στη γραμμή των πρόσω. Θα υπηρετήσει αδιαλείπτως καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και έως το 1951, αλληλογραφώντας πυρετωδώς με τη γυναίκα του Ρετζίνα.



Οι αγωνίες, οι φόβοι, οι επιθυμίες και οι σκέψεις του νεαρού ζευγαριού που βρέθηκε τόσο πρόωρα αποχωρισμένο, καθώς και οι τραυματικές αναμνήσεις από το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης στην Πολωνία, καταγράφονται στην πλούσια αλληλογραφία η οποία βρέθηκε τυχαία πριν από λίγα χρόνια από την κόρη τους, Εσθήρ Περέζ.

Αλέξης Σταμάτης

Ρίβα / Μεταίχμιο

Δευτέρα 23/11 και ώρα 20:30 | Public Cafe Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Αλέξη Σταμάτη «Ρίβα», τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 20:30, στο Public Cafe Συντάγματος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Κουρμουλής, η δημοσιογράφο και κριτικό βιβλίου Εριφύλη Μαρωνίτη και ο συγγραφέας Θανάσης Χειμωνάς.

Θα διαβάσουν αποσπάσματα οι ηθοποιοί Μπέτυ Αρβανίτη, Εύα Σιμάτου και Άρης Τρουπάκης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η υπεύθυνη ελληνικής πεζογραφίας στο Μεταίχμιο Ελένη Μπούρα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ένα μυθιστόρημα για την τέχνη, την απώλεια και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Αλέξανδρος Βασιλείου, ένας καταξιωμένος ζωγράφος σε δημιουργική και προσωπική κρίση, παραμένει στοιχειωμένος από την εξαφάνιση της δεκαεφτάχρονης κόρης του δεκαπέντε χρόνια πριν. Όταν έρχεται σε επαφή με μια πανίσχυρη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, τη Ρίβα, πιστεύει πως θα ανανεώσει την τέχνη του. Σύντομα όμως η τεχνολογία μετατρέπεται σε συνομιλητή, αντίπαλο και καθρέφτη των πιο μύχιων φόβων του.

Καθώς η αναζήτηση της κόρης του διασταυρώνεται με τα όρια της ανθρώπινης δημιουργίας και της ψηφιακής συνείδησης, ο Αλέξανδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ερώτημα που αφορά πλέον όλους μας: τι απομένει από τον άνθρωπο όταν παραδώσει τη μνήμη, την τέχνη και την ταυτότητά του στον αλγόριθμο;

Ένα μυθιστόρημα υψηλής αφηγηματικής έντασης που συνδυάζει το οικογενειακό δράμα, το μυστήριο και τη σύγχρονη προβληματική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μετατρέποντας ένα από τα πιο επείγοντα θέματα της εποχής μας σε βαθιά ανθρώπινη ιστορία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Αλέξης Σταμάτης (1960-2026) γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακά Αρχιτεκτονικής και Κινηματογράφου στο Λονδίνο. Έχει γράψει συνολικά τριάντα πέντε βιβλία. Μεταξύ των έργων του χαρακτηριστικά είναι τα μυθιστορήματά του Μπαρ Φλωμπέρ, Βίλα Κομπρέ και το αυτοβιογραφικό του βιβλίο Υπήρξα τόσοι άλλοι. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε εννέα γλώσσες. Θεατρικά του έργα έχουν ανέβει σε πολλά θέατρα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης. Ήταν τακτικός αρθρογράφος στο Βήμα.

Γιώργος Πίττας

Σαν μπαίνω μέσα στην ταβέρνα- οι 100 ταβέρνες της Αθήνας και του Πειραιά / Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου

Τρίτη 24/11 και ώρα 20:30 | Public Cafe Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιώργου Πίττα «Σαν μπαίνω μέσα στην ταβέρνα- οι 100 ταβέρνες της Αθήνας και του Πειραιά», την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 20:30, στο Public Cafe Συντάγματος.

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό του και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η ταβέρνα στις μέρες μας, παρ’ όλες τις ιστορικές μεταλλάξεις της, παραμένει ένα μοναδικά μαγικό περιβάλλον, ένας τόπος όπου καθρεφτίζονται χαρακτηριστικά του ψυχισμού του Έλληνα και συμπυκνώνονται στοιχεία του αστικού μας πολιτισμού. Το βιβλίο αυτό κάνει μια κατάδυση στον «κόσμο της ταβέρνας», και περιδιαβαίνει στην ιστορία, στους ανθρώπους, στις γειτονιές, στον πραγματικό αλλά και συμβολικό χώρο που περικλείει η έννοια της ταβέρνας. Γιατί, πέρα από το φαγητό και τις γαστριμαργικές απολαύσεις, ο θαμώνας της, με τη βοήθεια του κρασιού και της κοινωνικής συναναστροφής, θέλει ν’ αφήσει για λίγο όσα απασχολούν το μυαλό του και να επικεντρωθεί σε θέματα καρδιάς, να μοιραστεί καημούς, χαρά κι αγάπη, βιώνοντας έτσι μια αφαίρεση και μια υπέρβαση.

Ανατρέχοντας σε μια ιστορική πορεία δύο αιώνων, το βιβλίο περιγράφει διεξοδικά το πώς η ταβέρνα έθρεψε τα χαρακτηριστικά πολιτισμικά αγαθά του Ελληνισμού, την ελληνική κουζίνα, την καντάδα, το ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι. Φιλοξένησε τους ανέστιους Μικρασιάτες πρόσφυγες, έδωσε χαρά και ελπίδα στις μεταπολεμικές γενιές, αισιοδοξία στη νεολαία της Μεταπολίτευσης, ενέπνευσε μουσικοσυνθέτες, λογοτέχνες, ζωγράφους και σκηνοθέτες. Και πιο πρόσφατα, η ταβέρνα, με τις στέρεες αξίες της, σήκωσε το ανάστημά της απέναντι στην κοινωνία του «έχειν και του φαίνεσθαι», λειτουργώντας ως αντίβαρο σ’ έναν κόσμο που δεν έχει στο λεξιλόγιό του έννοιες όπως αλληλεγγύη, γενναιοδωρία και ανιδιοτέλεια.

Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος της ταβέρνας στη σημερινή κοινωνία του θεάματος και της ψηφιακής επικράτησης, σ’ έναν κόσμο όπου η γνώση αντικαθίσταται από την πληροφορία, η σκέψη από την τεχνητή νοημοσύνη, η συντροφικότητα από την αποξένωση; Ποιο είναι το παρόν και ποιο θα είναι το μέλλον της ταβέρνας; Ειδικά σε μια εποχή που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα μπορέσει η ταβέρνα να υποστηρίξει τον «κόσμο» της και, αν ναι, θα υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι που θα τον έχουν ανάγκη; Την απάντηση επιχειρεί να δώσει ο συγγραφέας μέσα από τις σκέψεις του, την περιπλάνησή του στις 100 ταβέρνες της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και μέσα από τον βίο και τη δράση των σύγχρονων ταβερνιάρηδων, των σημερινών εκφραστών του «κόσμου της ταβέρνας».

Δημήτρης Στεφανίδης

Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων / Γρηγόρη

Τετάρτη 25/11 και ώρα 18:30 | Λιμάνι Αλεξανδρούπολης – Αποθήκη 2

Τα Public και οι εκδόσεις Γρηγόρη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Στεφανίδη «Ενδοοικογενειακή βία, αφηγήσεις μητέρων», την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 18:30, στο λίμάνι Αλεξανδούπολης – Αποθήκη 2.

Διοργάνωση: Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνεργασία: Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Παρουσιάστρια: Ειρήνη Αποστολίδου, Πρόεδρος της ΕΓΕ – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

Συζήτηση με επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας

Μουσική παράσταση με τραγούδια σχετικά με την έμφυλη βία από τον κύριο Δημήτρη Κανίδη, Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και άλλους μουσικούς από το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα διαχρονικά και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο με διεθνείς προεκτάσεις, το οποίο εντοπίζεται σε όλες τις κοινωνίες και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Πρόκειται για μια διαταξική πραγματικότητα, με θύματα ως επί το πλείστον γυναίκες και παιδιά, αναδεικνύοντας την κοινωνική παθογένεια που οφείλεται κυρίως στις βαθιά ριζωμένες μορφές, ανισότητας και εξουσιαστικών σχέσεων.

Με μια κοινωνιολογική προσέγγιση το βιβλίο αυτό διερευνά τις αναπαραστάσεις που δημιουργούνται γύρω από την ενδοοικογενειακή βία: πώς περιγράφεται, πώς ενσωματώνεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας, πώς αποκρύπτεται, πώς ενίοτε δικαιολογείται ή αποσιωπάται. Επιχειρεί να σκιαγραφήσει και να δώσει φωνή τόσο σε εκείνες τις εμπειρίες που σπάνια ακούγονται όσο και στις μικρές αφηγήσεις των μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από τις οποίες η βία αποκτά μορφή, περιγραφή και, τελικά, κοινωνική σημασία. Η ανάλυση εστιάζει όχι μόνο στα ίδια τα βιώματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία, οι θεσμοί και τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν την ορατότητα ή την αορατότητα των θυμάτων, οδηγώντας στην κανονικοποίηση της βίας.

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για κοινωνικούς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φοιτητές/τριες, αλλά και για κάθε αναγνώστη/τρια που επιθυμεί να δει την πολύπλοκη διάσταση της ενδοοικογενειακής βίας πίσω από τα φαινόμενα της καθημερινότητας και να ακούσει τις φωνές που συχνά χάνονται μέσα στη σιωπή. Αυτή η έκδοση προσφέρει όχι μόνο θεωρητική τεκμηρίωση και εμπειρικά στοιχεία, αλλά και ώθηση για κοινωνική ευαισθησία, ανοίγοντας έναν διάλογο για πρακτική διάδραση και αλλαγή. Είναι μια πρό(σ)κληση να ξανασκεφτούμε την έννοια της οικογένειας, της φροντίδας και της αντοχής, μέσα από την ευάλωτη αλλά και ανθεκτική ματιά των γυναικών και των παιδιών τους.

Γιωργος Χαρβαλιάς

Μη με κρατάς σιωπηλό / Πεδίο

Δευτέρα 30/11 και ώρα 20:00 | Public Cafe Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιωργος Χαρβαλιάς «Μη με κρατάς σιωπηλό», τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 20:00, στο Public Cafe Συντάγματος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Μιχάλης Σάλλας : Πρόεδρος Lyktos Group

: Πρόεδρος Lyktos Group Γιώργος Κουβαράς : Δημοσιογράφος

: Δημοσιογράφος Αθανάσιος Κοσμόπουλος : Επιχειρησιακός Συντονιστής Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, ΥΨΗΔ

: Επιχειρησιακός Συντονιστής Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, ΥΨΗΔ Γιώργος Χαρβαλιάς: Δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου

Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό του και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς φίλτρο – και χωρίς σιωπή

Το βιβλίο ‘‘Μη με κρατάς σιωπηλό” του Γιώργου Χαρβαλιά είναι κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια αιχμηρή, χιουμοριστική και φιλοσοφική διαδρομή, που αποκαλύπτει τον πραγματικό διάλογο μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, όχι μέσα από τεχνικούς όρους, αλλά μέσα από πραγματικές απορίες, πολιτισμικές συγκρούσεις και… ερωτήματα που καίνε.

Ο συγγραφέας συνομιλεί με τον ψηφιακό συνομιλητή του, τον «Σάκη» – μια φανταστική προέκταση του ChatGPT – και θέτει προβληματισμούς που ξεκινούν από την καφεμαντεία και φτάνουν μέχρι την πιθανότητα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα; Ένα βιβλίο που πότε σε διασκεδάζει, πότε σε ταράζει και πάντα σε κάνει να σκεφτείς.

Κύρια Θέματα του Βιβλίου

• Πώς η τεχνητή νοημοσύνη “μαθαίνει” να απαντά ό,τι θέλεις να ακούσεις

• Ο διάλογος ανθρώπου–μηχανής ως υπαρξιακό φαινόμενο

• Η πολιτική, η κοινωνία και ο πολιτισμός υπό το βλέμμα της AI

• Χιούμορ, ειρωνεία και βαθιά ερωτήματα για το μέλλον

• Η αλληλεπίδραση ανθρώπου και τεχνολογίας σε έναν κόσμο χωρίς παύσεις

• Πνευματικότητα και αμφισβήτηση στο σύμπαν των αλγορίθμων