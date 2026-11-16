ΙΣΑ για Μικροβιακή Αντοχή: 2.000 με 3.000 θάνατοι ετησίως από νοσοκομειακές λοιμώξεις και πολυανθεκτικά μικρόβια

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Την επιτακτική ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, που απειλεί ευθέως την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών και την ασφάλεια των ασθενών, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, στις 18 Νοεμβρίου, καθώς και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή.

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή, καθώς η υπερβολική και ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών, περιορίζοντας δραστικά τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει στις 10 κορυφαίες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Μάλιστα, προειδοποιεί ότι εάν δεν ενισχυθούν οι παρεμβάσεις, οι θάνατοι που αποδίδονται άμεσα στη μικροβιακή αντοχή ενδέχεται να φτάσουν τα 1,91 εκατομμύρια ετησίως έως το 2050.

Στις πρώτες θέσεις στις λοιμώξεις η Ελλάδα στην Ε.Ε

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται διαχρονικά στις υψηλότερες θέσεις σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη και νοσοκομειακές λοιμώξεις, με τους εκτιμώμενους θανάτους να ανέρχονται σε 2.000 με 3.000 ετησίως. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και την ορθολογική συνταγογράφηση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Kapa Research για λογαριασμό του ΙΣΑ, το 75% των ενηλίκων δήλωσε ότι έλαβε αντιβιοτικό τουλάχιστον μία φορά το προηγούμενο έτος, ενώ το 22% εξακολουθεί να διατηρεί αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα ανάγκης.

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένη εθνική στρατηγική, συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ενίσχυση της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, προσθέτοντας: «Η μικροβιακή αντοχή είναι μια σιωπηλή απειλή για τη δημόσια υγεία, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατακτήσεις δεκαετιών της σύγχρονης ιατρικής. Η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το πρόβλημα, με συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης, εκπαίδευσης και ελέγχου. Η μάχη ξεκινά από τη σωστή συνταγογράφηση, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών, ώστε να προστατεύσουμε τους σημερινούς ασθενείς και τις επόμενες γενιές. Ο ΙΣΑ έχει θέσει το ζήτημα ψηλά στις προτεραιότητές του, επενδύοντας στη γνώση και στη συνεχή αναβάθμιση της ιατρικής πρακτικής».

Αναγνωρίζοντας ότι η επιστημονική γνώση και η εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό του φαινομένου, ο ΙΣΑ έχει αναλάβει σημαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και τις έγκριτες ομότιμες καθηγήτριες Ε. Γιαμμαρέλου και Κ. Κανελακοπούλου, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ανέπτυξε ειδικό πρόγραμμα διαδραστικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων για νοσοκομειακούς γιατρούς σχετικά με την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος πραγματοποιεί ενημερωτικές ημερίδες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς για την καταπολέμηση της άσκοπης κατανάλωσης.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο ΙΣΑ, από το 2014, συμμετέχει ενεργά στις δράσεις ενημέρωσης πολιτών του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, συσπειρώνοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα για το θέμα.

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