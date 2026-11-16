Αφρικανική σκόνη: Οι κίνδυνοι για την υγεία που αυξάνουν τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά – Τα μέτρα προστασίας

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Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από τη Σαχάρα προς την Ελλάδα αποτελεί ένα συχνό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που υποβαθμίζει την ποιότητα του αέρα και απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στη χώρα μας καταγράφονται από 7 έως 20 επεισόδια ετησίως, με μέσο όρο τα 13 περιστατικά. Παρότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο, η ένταση και η διάρκειά του εξαρτώνται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, ενώ τα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων επιβαρύνουν σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές με ήδη αυξημένη ρύπανση.

Η αφρικανική σκόνη περιέχει μικροσωματίδια διαφόρων μεγεθών, όπως τα PM10 και PM2,5, τα οποία εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και περνούν στην κυκλοφορία του αίματος. Η έκθεση σε αυτά προκαλεί δακρύρροια, ερεθισμούς στα μάτια, φτέρνισμα και ρινική συμφόρηση, επιδεινώνοντας τις εποχικές αλλεργίες. Παράλληλα, επιβαρύνει σοβαρά χρόνιες παθήσεις όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), προκαλώντας έντονο βήχα, δύσπνοια, συριγμό και αίσθημα βάρους στο στήθος, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Πώς πυροδοτείται ο μηχανισμός που αυξάνει τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά

Επιπλέον, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια προκαλούν φλεγμονή, οξειδωτικό στρες και αγγειοσύσπαση, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων, κυρίως στους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.

Ταυτόχρονα, αποδυναμώνουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, καθιστώντας τον οργανισμό ευάλωτο σε λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Μακροπρόθεσμα, η παρατεταμένη έκθεση συνδέεται με μείωση της πνευμονικής λειτουργίας, καρδιαγγειακά νοσήματα, ορισμένες μορφές καρκίνου, καθώς και αυξημένη θνησιμότητα στις μεσογειακές χώρες.

Τα μέτρα προστασίας

Για την αποτελεσματική προστασία τους, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τους δείκτες ποιότητας αέρα, περιορίζοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Συνιστάται η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, η χρήση καθαριστών αέρα, η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού και η χρήση προστατευτικής μάσκας υψηλής προστασίας σε εξωτερικούς χώρους.

Επιπλέον, οι ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ οφείλουν να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση και να προσαρμόζουν τη θεραπευτική ή ανακουφιστική τους αγωγή αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού τους. Η προσοχή πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της άνοιξης, όταν η αφρικανική σκόνη συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα γύρης, επιβαρύνοντας διπλά το αναπνευστικό σύστημα της χώρας.

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