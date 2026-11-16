Μπόνους έως 3.000 ευρώ για καταγγελίες φοροδιαφυγής – Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τους πολίτες μέσω Appodixi

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Ένα νέο όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο παιχνίδι και τους πολίτες με χρηματικές αμοιβές που μπορούν να φτάσουν έως και τις 3.000 ευρώ.

Το μπόνους για όσους καταγγέλλουν επώνυμα παραποιημένες αποδείξεις μέσω της εφαρμογής Appodixi μπαίνει στην τελική ευθεία, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, καθώς η φορολογική διοίκηση φαίνεται να ξεπερνά τα εμπόδια που κρατούσαν το μέτρο στα χαρτιά.

Το βασικό αγκάθι δεν ήταν άλλο από την προστασία των πολιτών που θα αποφασίσουν να καταγγείλουν μια επιχείρηση. Και αυτό διότι η επώνυμη καταγγελία μπορεί να συνοδεύεται από οικονομική επιβράβευση, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμμετοχή των πολιτών εάν υπάρχει ο κίνδυνος να αποκαλυφθούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, έχουν αντιμετωπιστεί τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος έναντι της ελεγχόμενης επιχείρησης. Η προστασία πρέπει να ισχύει όχι μόνο κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, αλλά και σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ακολουθήσει.

Παράλληλα, προετοιμάζεται ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός πληρωμών, ώστε οι πολίτες που δικαιούνται την αμοιβή να εισπράττουν τα χρήματα χωρίς να εμπλέκονται σε πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Από τις καταγγελίες στα πρόστιμα

Η εφαρμογή Appodixi έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις, αποδεικνύοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των καταναλωτών είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο καταναλωτής σαρώνει με το κινητό του τον κωδικό QR της απόδειξης και μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της. Εάν εμφανιστούν ασυμφωνίες ή διαπιστώσει ενδείξεις παρατυπίας, έχει τη δυνατότητα να στείλει την απόδειξη στην ΑΑΔΕ, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.

Από εκεί και πέρα, τον λόγο έχουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν τα στοιχεία και αποφασίζουν εάν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Το νέο στοιχείο είναι ότι η επώνυμη καταγγελία μπορεί πλέον, με την ενεργοποίηση του μέτρου, να μετατραπεί και σε χρηματική επιβράβευση. Ωστόσο, δεν αρκεί κάποιος να καταγγείλει μια ύποπτη απόδειξη για να εισπράξει χρήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εντοπιστεί συγκεκριμένη παράβαση και να επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η ενεργοποίηση του μέτρου εντάσσεται στην προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι έλεγχοι αποκαλύπτουν ολοένα και πιο σύνθετες μεθόδους φορολογικής απάτης, όπως έδειξε και η πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος με τους «αχυρανθρώπους» στη Θεσσαλονίκη.

Ποιοι θα πάρουν τα 3.000 ευρώ

Το οικονομικό κίνητρο προβλέπει αμοιβή ίση με το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, μαζί με τον ΦΠΑ, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ.

Έτσι, για μια απόδειξη αξίας 10 ευρώ η αμοιβή διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, για απόδειξη 50 ευρώ φτάνει τα 500 ευρώ, ενώ για απόδειξη 200 ευρώ το μπόνους ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ. Εάν η απόδειξη είναι αξίας 300 ευρώ ή μεγαλύτερης, η επιβράβευση περιορίζεται στο ανώτατο ποσό των 3.000 ευρώ.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια. Εάν κάποιος καταγγείλει περισσότερες αποδείξεις από την ίδια επιχείρηση, δεν δικαιούται ξεχωριστό μπόνους για καθεμία. Για τον υπολογισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία.

Επιπλέον, τα χρήματα που θα εισπράξει ο δικαιούχος είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Δεν μπορούν να συμψηφιστούν με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους, ενώ δεν υπολογίζονται ως εισόδημα για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων.

Δεν πληρώνεται κάθε καταγγελία

Η σημαντικότερη προϋπόθεση αφορά το είδος της φορολογικής παράβασης. Το μπόνους δεν χορηγείται για οποιαδήποτε παρατυπία εντοπιστεί σε μια απόδειξη, αλλά για συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης, παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Επομένως, ακόμη και αν μια καταγγελία οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο πολίτης θα πάρει χρήματα. Θα πρέπει να διαπιστωθεί μία από τις παραβάσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και να επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Επίσης, δικαίωμα χρηματικής επιβράβευσης έχουν μόνο όσοι επιλέγουν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία. Οι ανώνυμες αναφορές εξακολουθούν να αξιοποιούνται από τις φορολογικές αρχές, χωρίς όμως να συνοδεύονται από οικονομικό κίνητρο.

Το μεγάλο στοίχημα για την ΑΑΔΕ είναι πλέον διπλό: αφενός να εξασφαλίσει ότι κανένας πολίτης δεν θα βρεθεί εκτεθειμένος επειδή κατήγγειλε μια φορολογική παράβαση και αφετέρου να διαμορφώσει έναν μηχανισμό που θα καταβάλλει τις αμοιβές χωρίς καθυστερήσεις.

Γιατί, όσο ισχυρό και αν εμφανίζεται το οικονομικό κίνητρο των 3.000 ευρώ, η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί τελικά από το κατά πόσο οι πολίτες θα εμπιστευτούν τη διαδικασία και θα διαπιστώσουν ότι οι καταγγελίες τους έχουν πραγματικό αποτέλεσμα.

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