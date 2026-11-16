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16.11.2026 08:57

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Παρέμβαση αντιπροέδρου του ΣτΕ στο παρά πέντε της συνάντησης Μητσοτάκη με τους «6»

16.11.2026 08:57
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Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους έξι δημάρχους περιοχών της βόρειας Αθήνας, οι οποίοι «βγήκαν στα κάγκελα» για τη νέα ρύθμιση για μεταφορά του συντελεστή δόμησης, ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ντουχάνης με ανάρτησή του στο LinkedIn παρεμβαίνει στη συζήτηση, τασσόμενος υπέρ της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο κ. Ντουχάνης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Είναι εσφαλμένος ο καθορισμός μιας ζώνης; Εμπρός να ανακαλύψουμε το λάθος. Αλλά την εκ προοιμίου άρνηση των Δημάρχων, και του φίλτατου της δικής μου πόλης, στον θεσμό της ΜΣΔ, δυσκολεύομαι πολύ να συμμεριστώ».

Τονίζει δε ότι «οι κοινόχρηστοι χώροι, των οποίων ο ιδιοκτήτης δεν έχει αποζημιωθεί, είναι χώροι που δεν μας ανήκουν. Και όσοι καθόμαστε στα παγκάκια τους είμαστε κλεπταποδόχοι κοινωνικής ευημερίας. Δεκάδες ιδιοκτήτες κοινόχρηστων χώρων, που δεν έχουν αποζημιωθεί, προσφεύγουν κάθε χρόνο στο Στρασβούργο και δικαιώνονται, οπότε το Κράτος, δηλαδή εμείς, πληρώνουμε τον λογαριασμό».

Αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα παρέμβαση σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ολόκληρη η ανάρτηση εδώ:

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