Ο Ανδρουλάκης συναντά και ανακοινώνει… Νίνα Κασιμάτη την Δευτέρα

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Οι μεταγραφές στο… ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται καθώς την Δευτέρα στις 13:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Νίνα Κασιμάτη στο γραφείο του στην Τρικούπη.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες… μεταγραφές που συνάντησε στο γραφείο του στη Βουλή, αυτή η συνάντηση-ανακοίνωση θα γίνει στην Χαριλάου Τρικούπη με την ανεξάρτητη βουλευτή να κάνει τη κίνηση, κάτι λιγότερο από 3 μήνες, από την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ολο αυτό το διάστημα ήταν ανεξάρτητη βουλευτής.

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