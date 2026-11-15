Ο Κουτσούμπας «γλέντησε» τη Microsoft για το «System Error» του καπιταλισμού

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Το έκανε ξανά. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Μπήκε σε mood …tech influencer και με το γνώριμο, καυστικό χιούμορ του, «τρόλαρε» τη Microsoft.

«Έπεσε η Microsoft; Ε, ανοίξτε κανένα παράθυρο στον σοσιαλισμό!» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του γενικού γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ στην ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

📌Με αφορμή τα προβλήματα λειτουργίας της Microsoft, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει με χιούμορ, σε νέο βίντεο στο TikTok, τις αντιφάσεις του σημερινού συστήματος: «Ο καπιταλισμός τόσα χρόνια κρασάρει και ακόμα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό!», αναφέρει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας: «Στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, εμείς ξέρουμε ποιο σύστημα πρέπει να πέσει! Το μέλλον δε χρειάζεται άλλο update. Χρειάζεται ανατροπή!». — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) November 14, 2026

Επιστρατεύοντας ορολογία πληροφορικής, ο Περισσός έβγαλε «System Error» στον καπιταλισμό, σχολιάζοντας καυστικά πως με τους μισθούς να μην φτάνουν και τα νοίκια στον θεό «κάθε φορά που πατάμε update, μας βγάζει …Μητσοτάκηδες».

Και αφού έριξε την ατάκα («Έπεσε η Microsoft; Ε, ανοίξτε κανένα παράθυρο στον σοσιαλισμό!») έκλεισε με «CTRL + ALT + ΑΝΑΤΡΟΠΗ», στέλνοντας το μήνυμα πως όσο στη Microsoft ψάχνουν ποιος server έπεσε, στον Περισσό ξέρουν ήδη ποιο σύστημα θέλει κανονικό… ρίξιμο χωρίς restart.

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