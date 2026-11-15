Eλένη Μενεγάκη: Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση της παρουσιάστριας (Photos)

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Σε χριστουγεννιάτικο mood έχει μπει πια και επίσημα η Ελένη Μενεγάκη, αφού όπως αποκάλυψε με σχετικές φωτογραφίες στο Instagram στόλισε το δέντρο στο σαλόνι του σπιτιού της.
Γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της τη φράση “Santa Baby”, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της μία σειρά από στιγμιότυπα, με την ίδια να ποζάρει μπροστά στο εντυπωσιακά στολισμένο έλατο, φορώντας ένα κόκκινο πουλόβερ και έναν χριστουγεννιάτικο σκούφο.
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