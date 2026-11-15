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15.11.2026 10:21

Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη μέσα σε διαμέρισμα – Σε κρίσιμη κατάσταση δεύτερη γυναίκα με τραύματα στον λαιμό

15.11.2026 10:21
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Άγρια δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας «βλέπουν» οι κυπριακές Αρχές πίσω τη διπλή αιματηρή επίθεση, που αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στη Λευκωσία.

Μια γυναίκα 44 χρόνων από το Βιετνάμ εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε διαμέρισμα, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, ενώ μια δεύτερη γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το Philenews, αστυνομικοί κλήθηκαν γύρω στις 11.30 το βράδυ να μεταβούν στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος για τραυματισμένη γυναίκα. Όταν έφτασαν εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν μια γυναίκα ασιατικής καταγωγής, με τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε διαμέρισμα. Εκεί βρήκαν την άτυχη 44χρονη νεκρή στο πάτωμα, με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Τα δύο σημεία παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τι συνέβη με τις δύο γυναίκες ασιατικής καταγωγής.

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