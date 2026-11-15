Το μεγάλο σχέδιο του Πούτιν: Το «εμβόλιο κατά της γήρανσης» που θα «ξεγελάσει τον Θεό» – Ο κομβικός ρόλος της κόρης του και η τεράστια επένδυση του Κρεμλίνου

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Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την επιβράδυνση της γήρανσης και την παράταση της ανθρώπινης ζωής, έχει θέσει σε εφαρμογή η Ρωσία υπό την προσωπική καθοδήγηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Το σχέδιο φιλοδοξεί την παράταση της ανθρώπινης ζωής αρχικά στα 85 με 90 χρόνια και, σε δεύτερο στάδιο, την υπέρβαση των ίδιων των βιολογικών ορίων.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα διαδραματίζουν πρόσωπα του στενού κύκλου του Πούτιν, μεταξύ των οποίων η κόρη του, Μαρία Βορόντσοβα, ενδοκρινολόγος που επιβλέπει κρατικά γενετικά προγράμματα, καθώς και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ και στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου. Μάλιστα, η μεγαλύτερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν, Μαρία Βοροντσόβα, δεν διστάζει να μιλά ακόμη και για την προοπτική να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση», ενώ την ίδια στιγμή Ρώσοι επιστήμονες πειραματίζονται με ένα – όπως το αποκαλούν – «εμβόλιο κατά της γήρανσης» και την ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων σε μικρόσωμους χοίρους.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης Υγείας», παρουσιάστηκε το 2024 και εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες επιστημονικές προτεραιότητες του Κρεμλίνου. Στόχος του είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τη γήρανση των κυττάρων και να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής.

Μεταξύ των τεχνολογιών που βρίσκονται υπό ανάπτυξη περιλαμβάνονται η βιοεκτύπωση ανθρώπινων ιστών και οργάνων μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης, η καλλιέργεια ανθρώπινων οργάνων σε γενετικά τροποποιημένους χοίρους για μελλοντικές μεταμοσχεύσεις, καθώς και γονιδιακές θεραπείες που στοχεύουν στην επιβράδυνση της κυτταρικής φθοράς.

Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόοδο στην ανάπτυξη γονιδιακής θεραπείας που, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους επιστήμονες, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα είδος «εμβολίου κατά της γήρανσης». Παράλληλα, ερευνητικά κέντρα στη Ρωσία εργάζονται πάνω σε τεχνολογίες κρυοθεραπείας, πεπτιδίων και άλλων καινοτόμων μεθόδων αντιγήρανσης.

Ποια είναι η Μαρία Βοροντσόβα και ο ρόλος της στο πρόγραμμα μακροζωίας

Ένα από τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται στην κεφαλή αυτής της προσπάθειας είναι η μεγαλύτερη κόρη του Ρώσου προέδρου, δρ Μαρία Βοροντσόβα, μια διακεκριμένη ενδοκρινολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας.

Ο ίδιος ο Πούτιν δεν την έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια και ονομαστικά ως κόρη του, ωστόσο η Βοροντσόβα συμμετέχει ενεργά στα ρωσικά προγράμματα γενετικής και μακροζωίας.

Το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών της επέβαλε κυρώσεις, επισημαίνοντας ότι η ίδια ήταν επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων γενετικής που είχαν χρηματοδοτηθεί με δισεκατομμύρια δολάρια από το Κρεμλίνο και τελούσαν υπό την προσωπική εποπτεία του Πούτιν. Ακολούθως, το 2025 έλαβε επιχορήγηση ύψους 30 εκατομμυρίων ρουβλίων από το Ρωσικό Ίδρυμα Επιστημών, με σκοπό τη δημιουργία εργαστηρίου που θα μελετά την κυτταρική αναγέννηση και την μακροζωία.

Το σχέδιο των δύο σταδίων: Από τα 90 χρόνια στην υπέρβαση της φύσης

Σε φόρουμ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Σχολή Διοίκησης Skolkovo της Μόσχας, η Βοροντσόβα παρουσίασε μια στρατηγική δύο σταδίων για την παράταση της ανθρώπινης ζωής.

Η εκδήλωση συνέπεσε με τα εγκαίνια εργαστηρίου που εξετάζει τις επιπτώσεις της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την κυβερνητική πολιτική.

Το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με τη Ρωσίδα επιστήμονα, αφορά την αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου οργανισμού, τις οποίες προσδιόρισε στα 85 έως 90 χρόνια ζωής. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, υποστήριξε ότι είναι απαραίτητη η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών ήδη από την παιδική ηλικία, η σωστή διατροφή και οι τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι.

Το δεύτερο στάδιο, όμως, είναι πολύ πιο φιλόδοξο, καθώς πρόκειται, όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε η ίδια, για την προσπάθεια να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση», ξεπερνώντας τους βιολογικούς περιορισμούς που καθορίζουν τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.

Η Βοροντσόβα υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την παράταση της ζωής δεν πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους γιατρούς, παραδεχόμενη, πάντως, ότι η επιστημονική πρόοδος προς την επίτευξη του δεύτερου στόχου παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη. Ωστόσο, εκτίμησε ότι μέσα στις επόμενες μία ή δύο δεκαετίες, «ο οικουμενικός ανθρώπινος φόβος του θανάτου» θα ωθήσει τα συστήματα υγείας στην αναζήτηση λύσης για τη γήρανση.

Ένα από τα βασικά εμπόδια, όπως επισήμανε, είναι ότι η γήρανση δεν αναγνωρίζεται ακόμη ως ασθένεια. Αυτό δυσκολεύει την ανάπτυξη φαρμάκων για την αντιμετώπισή της, καθώς η διαδικασία ανάπτυξης νέων θεραπειών απαιτεί σαφώς καθορισμένη διάγνωση και κλινικές δοκιμές. Αλλά και χρήμα.

Οι επικρίσεις

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν μένει χωρίς επικρίσεις. Επιστήμονες που εγκατέλειψαν τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία αμφισβητούν την πρόοδο που παρουσιάζεται από τις ρωσικές αρχές, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα των ερευνών παραμένουν περιορισμένα και ότι οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά είναι ελάχιστες.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι η προσπάθεια αυτή εντάσσεται και στο ευρύτερο πρόβλημα της δημογραφικής συρρίκνωσης που αντιμετωπίζει η Ρωσία, με το Κρεμλίνο να επιδιώκει λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού.

Παρά τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των σχεδίων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζει να επενδύει πολιτικά και οικονομικά στην αναζήτηση της μακροζωίας, μετατρέποντας μια προσωπική του ανησυχία σε εθνική στρατηγική.