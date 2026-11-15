«Ας τα αφήσουν να καούν»: Θλίψη και οργή για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι – Τα δύο επικρατέστερα σενάρια, η ξυλόσομπα και οι 3 συλλήψεις

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Στο πέθνος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ανείπωτη τραγωδία στο Ζεφύρι, κατά την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, και τραυματίστηκε ένας ακόμη συνάδελφός τους.

Οι Αρχές, που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροβεστών.

Οι δύο επικρατέστερες εκδοχές

Η πρώτη εκδοχή αναφέρει πως ενδεχομένως οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν σε σκάλα εντός του κτιρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χάσουν τη ζωή τους.

Το δεύτερο σενάριο, που -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- είναι και το επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, εξαιτίας της βεβαρυμμένης ατμόσφαιρας και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως το οξυγόνο στις φιαλές των αναπνευστικών τους συσκευών είχε εξαντληθεί.

Οι συλλήψεις και η ξυλόσομπα

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ σε εξέλιξη είναι και η Ενορκη Διοικητική Εξέταση.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί μια 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ενώ αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική αναφέρουν ότι ο 44χρονος και οι κόρες του φέρονται να πέταγαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν στο ισόγειο όπου διέμεναν. Δεν αποκλείεται, λένε, η φωτιά να ξεκίνησε από τις στάχτες. Άλλωσε, κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.

Ξεσπά ο πρόεδρος των Πυροσβεστών: Φέτος έχουμε 13 νεκρούς

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την τραγωδία στο Ζεφύρι.

Ερωτηθείς για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, σημείωσε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. (…) Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι ήταν όλα μες στη φωτιά».

Όπως εξήγησε, το κτίριο «ήταν ακατοίκητο αλλά δεκάδες φορές έχει έρθει ο 10ος σταθμός στο ίδιο κτίριο (…) Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά να τυχαίνει κάτι και να την πληρώνει πάντα ο πυροσβέστης (…). Τα ίδια γίνονται και στον Βλυχό, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να τα αφήσουν να καούνε. Δεν μπορεί να καίγονται οι πυροσβέστες για τα κτίρια».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαντώνη, «η φετινή χρονιά είναι από τις χειρότερες. Έχουμε βρει δεκατρείς φορές τον Μητσοτάκη και του έχουμε πει ότι διαλύεται το πυροσβεστικό σώμα και αυτός κοιτάει να ασχολείται ο υπουργός μας με το αν πήρε κρίση ο αξιωματικός ή πώς θα εγκαινιάσει τα οχήματα. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε οχήματα, δεν έχουμε ρούχα».

«Φέτος έχουμε δεκατρείς νεκρούς. Πόσους πρέπει ο Μητσοτάκης να δει ακόμα νεκρούς για να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά στο υπουργείο μας; Τι άλλο πρέπει να κάνει; Ο υπουργός ασχολείται αν θα βάλει τον διευθυντή του πάνω να πάρει ένα επίδομα παραπάνω και αν θα πάρουνε προαγωγή ή δεν θα πάρουν δεκαεννιά αξιωματικοί», επανέλαβε.

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