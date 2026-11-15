Αλλάζει πάλι ο καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

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Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει σήμερα ο καιρός.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα μέσα στη μέρα βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένεται θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά κυρίως στα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 06 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 23, στα Επτάνησα από 11 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

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