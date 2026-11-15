search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 09:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 08:39

Αλλάζει πάλι ο καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

15.11.2026 08:39
vroxi kairos 99- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει σήμερα ο καιρός.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ αργότερα μέσα στη μέρα βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένεται θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά κυρίως στα βόρεια, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 14, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 06 έως 21, στην Πελοπόννησο από 7 έως 21 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 23, στα Επτάνησα από 11 έως 20, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από διευθύνσεις.

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά τις πρωινές ώρες οι οποίες από το μεσημέρι θα περιοριστούν στα ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης:

53η επέτειος Πολυτεχνείου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από σήμερα έως τις 18 Νοεμβρίου στην Αθήνα – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πρόστιμα με ένα… κλικ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Χειροπέδες σε 34χρονη και στις ανήλικες κόρες της για την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες – Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Παράνομη και η κατοχή drones από σήμερα στο Πεκίνο για «λόγους ασφαλείας»

fotia_metamorfosh
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (Video)

image
ΕΛΛΑΔΑ

«Ας τα αφήσουν να καούν»: Θλίψη και οργή για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι – Τα δύο επικρατέστερα σενάρια, η ξυλόσομπα και οι 3 συλλήψεις

politexneio-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο 2026: Άνοιξαν οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος, σε εξέλιξη ο τριήμερος εορτασμός – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

prwtoselida
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

7165569 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Χειροπέδες σε 34χρονη και στις ανήλικες κόρες της για την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας (Video)

apopombes_ND
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά... 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφθηκαν από το 2019 ως σήμερα

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 09:24
drone
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Παράνομη και η κατοχή drones από σήμερα στο Πεκίνο για «λόγους ασφαλείας»

fotia_metamorfosh
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (Video)

image
ΕΛΛΑΔΑ

«Ας τα αφήσουν να καούν»: Θλίψη και οργή για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι – Τα δύο επικρατέστερα σενάρια, η ξυλόσομπα και οι 3 συλλήψεις

1 / 3