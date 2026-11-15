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15.11.2026 08:04

Σύγκρουση πλοίων στον Μισισιπή: Αγωγή κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας και των διαχειριστών του δεξαμενόπλοιου

15.11.2026 08:04
nea orleani

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Η διοίκηση του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης κατέθεσε αγωγή εναντίον των ιδιοκτητών και των διαχειριστών του δεξαμενοπλοίου Atlantic Asphalt, το οποίο χθες Σάββατο εμβόλισε το ποταμόπλοιο American Heritage που ήταν δεμένο σε προβλήτα του λιμανιού, στον ποταμό Μισισιπή.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα CBS και CNN, στην αγωγή επισημαίνεται πως το δεξαμενόπλοιο φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το ατύχημα που προκάλεσε ζημιές ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με μια προκαταρκτική αποτίμηση.

Περίπου 130 άνθρωποι επέβαιναν στο ποταμόπλοιο που εμβολίστηκε από το τεράστιο τάνκερ. Οι επιβάτες προσπάθησαν να το εκκενώσουν αμέσως μετά την πρόσκρουση, αλλά το ποταμόπλοιο πήρε γρήγορα κλίση και ανετράπη, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να πέσουν στο νερό. Ευτυχώς, κανείς από τους 32 επιβάτες που τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

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