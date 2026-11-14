Τραγωδία στο Ζεφύρι: Χειροπέδες σε 34χρονη και στις ανήλικες κόρες της για την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες – Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας (Video)

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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την πυρκαγιά σε κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής, κατά την κατάσβεση της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις πριν από δύο μήνες, στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας. Επιπλέον ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,

Στο πλαίσιο της έρευνας και κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου της ΕΛ.ΑΣ. οι προσαγωγές μίας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την αυτοψία στον χώρο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης του μηχανισμού έναρξης και εξέλιξής της.

Από το μέχρι στιγμής συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους, φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο, όπου διέμεναν. «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς», σημειώνεται από την Πυροσβεστική.

Κατόπιν αξιολόγησης του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν η 34χρονη και οι δύο ανήλικες, ενώ ο 44χρονος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Ε., για την πλήρη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι άμεσα κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών, το οποίο, σε στενή συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι Αττικής.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Πώς έγινε η τραγωδία

Όλα εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί, όταν περίπου στις 11:40 το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για εκδήλωση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Λίγο αργότερα στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά, ένα κομμάτι του κτηρίου υποχώρησε με αποτέλεσμα κάποιοι να εγκλωβιστούν.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ ανασύρθηκε και ένας τρίτος τραυματισμένος. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι του 23χρονου και 44χρονου πυροσβέστη.

«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό, δεν μπορούσαν να βγουν, ήταν μες στη φωτιά»

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό συμβάν. Σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τις ζωές τους οι δύο πυροσβέστες, επισήμανε ότι «υπήρχε μια στριφτή σκάλα, είχε μια εγκοπή, κάτω ένα υπόγειο και ήταν γεμάτη από σκουπίδια και από φωτιά. Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό. Αυτά μου έχουνε πει. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο και πόσο μπορεί να ισχύει. Αυτό μου είπαν οι περισσότεροι συνάδελφοι που ρώτησα. […]



«Στο υπόγειο κάτω από τα σκουπίδια που ήτανε στη σκάλα, την περιστρεφόμενη. Ήταν πολύ μικρός ο χώρος και δεν μπορούσαν να ξαναβγούνε πάλι, ήταν όλα μες στη φωτιά», σημείωσε.



«Δεν ήταν μεγάλη φωτιά, είδαμε καπνούς, κλαίγανε οι πυροσβέστες», λέει κάτοικος της περιοχής

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν όταν ξέσπασε η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο περιγράφει κάτοικος της περιοχής.



«Κατά τις 11:30 ακούσαμε σειρήνες. Βγήκαμε έξω, είδαμε φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ήρθαν οι πυροσβέστες, μετά είδαμε δυνάμεις της αστυνομίας να έρχονται, ασθενοφόρα, προφανώς κάποιοι πυροσβέστες… κάτι έγινε μέσα, δεν γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες, γιατί δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε. Ευχόμαστε να είναι καλά τα παιδιά. Δεν είδαμε πολύ μεγάλη φωτιά. Καπνούς είδαμε. Παλιά ήταν αλουμινάδικο, εργαστήριο, και έκανε αλουμίνια, πόρτες», τόνισε.

«Ήρθαν οι δυνάμεις, ήταν αγχωμένοι, κλαίγανε οι πυροσβέστες», πρόσθεσε, ενώ δεν γνωρίζει αν έπεσε κάτι πάνω στους πυροσβέστες γιατί δεν τους άφησαν να πλησιάσουν.

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