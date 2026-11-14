Επίθεση Ζαχάροβα στο ΝΑΤΟ: «Είναι σαν χαλασμένο δόντι, έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης»

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Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τον Οργανισμό με…ένα χαλασμένο δόντι.
«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε – εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει – η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που – όπως ένα χαλασμένο δόντι, θα μπορούσε να πει κανείς – έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης»,συνέχισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.
Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό – υπάρχει ήδη», είπε ο Μερτς.
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