Επίθεση Ζαχάροβα στο ΝΑΤΟ: «Είναι σαν χαλασμένο δόντι, έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, παρομοιάζοντας τον Οργανισμό με…ένα χαλασμένο δόντι.

«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε – εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δεν συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει – η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Ζαχάροβα, απαντώντας σε επικρίσεις σχετικά με τις εκκλήσεις της Μόσχας για αναδιοργάνωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που – όπως ένα χαλασμένο δόντι, θα μπορούσε να πει κανείς – έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης»,συνέχισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν με τη Ρωσία ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. «Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό – υπάρχει ήδη», είπε ο Μερτς.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: Σοβαρά τραυματίας 33χρονος Ρώσος έπειτα από άγριο ξυλοδραμό από ομάδα Ουκρανών – Κινδυνεύει να χάσει το μάτι του, συνελήφθησαν οι δράστες

Κροατία: Σάλος με τον θάνατο 32χρονου ψυχασθενή που φέρεται να προκλήθηκε από υπερβολική χρήση βίας από νοσηλευτές

«Αν μπορούν να μπουν, ας μπουν»: Οδηγός λεωφορείου στις ΗΠΑ επιβιβάζει δύο… άλογα (Video)