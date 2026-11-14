«Αν μπορούν να μπουν, ας μπουν»: Οδηγός λεωφορείου στις ΗΠΑ επιβιβάζει δύο… άλογα (Video)

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, όταν δύο άνδρες επιχείρησαν να επιβιβάσουν τα άλογά τους σε αστικό λεωφορείο, με τον οδηγό όχι μόνο να τους επιτρέπει την είσοδο, αλλά και να κατεβάζει τη ράμπα αναπηρικών αμαξιδίων για να τους διευκολύνει.

Σύμφωνα με το ABC News, το περιστατικό, που συνέβη στις 7 Νοεμβρίου, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις για την ασφάλεια των επιβατών.

Shocking video from a bystander in Detroit, Michigan captured the moment a pair of horses led by two men boarded a public bus, and then exited it last week.



According to the Detroit Department of Transportation website, only trained service animals are allowed onboard. The… pic.twitter.com/MbK5iqjgQl — CBS News (@CBSNews) November 12, 2026

Η Υπηρεσία Μεταφορών του Ντιτρόιτ (DDOT) έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου, αποκαλύπτοντας τους διαλόγους του οδηγού με τους δύο άνδρες και τον τρόπο με τον οποίο τα άλογα μπήκαν στο όχημα και αποχώρησαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

«Αν μπορούν να μπουν, ας μπουν» – Ο διάλογος με τον οδηγό

Το βίντεο από τις κάμερες του λεωφορείου δείχνει το όχημα να πλησιάζει στάση το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, όπου βρίσκονταν δύο άνδρες καθισμένοι πάνω σε άλογα με σέλες.

«Σας βλέπω, αδέλφια μου. Αυτό είναι που λέω», ακούγεται να λέει ο οδηγός καθώς πλησιάζει στη στάση.

Όταν οι δύο άνδρες του εξηγούν ότι θέλουν να μπουν στο λεωφορείο μαζί με τα άλογά τους, εκείνος αντιδρά γελώντας.

«Κοιτάξτε, αν μπορούν να μπουν εδώ μέσα, τι να πω, ας μπουν», απαντά.

Μάλιστα, κατεβάζει τη ράμπα που χρησιμοποιείται για την επιβίβαση ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια, επιχειρώντας να διευκολύνει την είσοδο των ζώων, αν και τελικά την ανεβάζει ξανά.

Λίγο πριν από την επιβίβαση, ο οδηγός φαίνεται να προβληματίζεται για το αν θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

«Δεν θα μπλέξω, έτσι; Είναι ζώο συνοδείας;» ρωτά έναν από τους άνδρες.

«Ναι», του απαντά εκείνος.

Τα δύο άλογα οδηγούνται στο εσωτερικό του σχεδόν άδειου λεωφορείου, διασχίζουν τον διάδρομο και αμέσως μετά βγαίνουν από τις πίσω πόρτες.

«Να είστε καλά, παιδιά. Αυτό είναι τρελό», ακούγεται να λέει ο οδηγός καθώς κλείνει τις πόρτες.

Ένας από τους άνδρες φωνάζει «Ευχαριστούμε για τη διαδρομή», λίγο πριν το λεωφορείο αναχωρήσει.

Η επιβάτιδα που κατέγραψε το περιστατικό και οι αντιδράσεις

Στο λεωφορείο βρισκόταν τουλάχιστον ένας ακόμη επιβάτης, ο οποίος εμφανίζεται στα πλάνα να καταγράφει με το κινητό του τη σκηνή.

Το περιστατικό κινηματογράφησε και μία γυναίκα που οδηγούσε στη λεωφόρο 7 Mile, κοντά στην οδό Strasburg, και σταμάτησε όταν είδε τα άλογα να επιβιβάζονται στο λεωφορείο.

Η γυναίκα, η Ελέσια Ντρου, μιλώντας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WXYZ, θυμήθηκε την έκπληξή της όταν αντίκρισε το θέαμα.

«Σκεφτόμουν: Θεέ μου, τι γίνεται με τους ανθρώπους μέσα στο λεωφορείο; Τι θα συμβεί αν το άλογο κάνει την ανάγκη του εκεί μέσα; Τι ακριβώς συμβαίνει;», ανέφερε.

Το βίντεό της διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας συζητήσεις για τους κανόνες μεταφοράς ζώων στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η DDOT ανακοίνωσε ότι εξετάζει το περιστατικό και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, καθώς η μεταφορά των αλόγων δεν συνάδει με την πολιτική της υπηρεσίας και ενδέχεται να δημιουργήσει επικίνδυνες ή δυσάρεστες συνθήκες για τους επιβάτες.

Γιατί οι δύο άνδρες έβαλαν τα άλογα στο λεωφορείο

Ο ιδιοκτήτης των αλόγων, Τζόρνταν Γουίλιαμς, μέλος της ομάδας Urban City Cowboys, εξήγησε ότι η ενέργεια είχε σκοπό να αναδείξει την παρουσία μαύρων καουμπόηδων στο Ντιτρόιτ.

Όπως δήλωσε στο WXYZ, όταν είδε το λεωφορείο να πλησιάζει, ρώτησε τον οδηγό εάν μπορούσε να επιβιβάσει το «ζώο συνοδείας» του, προκειμένου να δημιουργήσει ένα βίντεο που θα τραβούσε την προσοχή του κοινού.

«Ο σκοπός είναι να δείξουμε στην πόλη ότι υπάρχουν καουμπόηδες που μας μοιάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπούσε στην προβολή μιας λιγότερο γνωστής πλευράς της τοπικής κοινότητας και της παρουσίας Αφροαμερικανών που ασχολούνται με την ιππασία και την παράδοση των καουμπόηδων.

Η ανακοίνωση της υπηρεσίας συγκοινωνιών για την ασφάλεια

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Μεταφορών του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξέταση τόσο των βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και του υλικού από τις κάμερες του λεωφορείου.

Στην ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι επιτρέπει τη μεταφορά ζώων υπηρεσίας στα λεωφορεία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του αμερικανικού νόμου για τα άτομα με αναπηρία (Americans with Disabilities Act – ADA). Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι τα άλογα επιβιβάστηκαν για διαφορετικούς λόγους.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι ενέργειες που καταγράφονται στο βίντεο είχαν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για έναν θετικό σκοπό. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε επίσης ότι δημιούργησαν ζητήματα ασφάλειας τόσο για τους υπόλοιπους επιβάτες των δημόσιων συγκοινωνιών όσο και για τα ίδια τα άλογα», ανέφερε η υπηρεσία.

Η DDOT σημείωσε ότι το περιστατικό αποτελεί ευκαιρία για την εκ νέου εκπαίδευση των οδηγών λεωφορείων και την ενημέρωση των κατοίκων του Ντιτρόιτ σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διασφάλιση ασφαλών, συνεπών και ποιοτικών υπηρεσιών μεταφοράς.

Η υπηρεσία δεν ανακοίνωσε εάν θα επιβληθούν συγκεκριμένες κυρώσεις στον οδηγό ή στους ιδιοκτήτες των αλόγων.

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