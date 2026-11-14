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14.11.2026 18:55

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε το «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές – Στους Δημοκρατικούς και η Αλάσκα

14.11.2026 18:55
kapitwlio-dimokratikoi

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Ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζόναθαν Κράις-Τόμκινς εξελέγη κυβερνήτης της Αλάσκας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Associated Press και NBC News, στην τελεταία νίκη των Δημοκρατικών στο πλαίσιο του «μπλε κύματος» στις ενδιάμεσες εκλογές, τόσο σε πολιτειακές κυβερνήσεις όσο και για το αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο 37χρονος Κράις-Τόμκινς, πρώην μέλος της πολιτειακής Βουλής της Αλάσκας, επικράτησε τριών Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων και ενός που υποστηριζόταν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Αλάσκα είχε να εκλέξει Δημοκρατικό κυβερνήτη από το 1998.

Η νίκη του Κράις-Τόμκινς σημαίνει ότι, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί θα έχουν 30 κυβερνήτες σε πολιτειακό επίπεδο την επόμενη χρονιά.

Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Δημοκρατικός υποψήφιος έδωσε έμφαση στη μείωση του κόστους ζωής, στην πλήρη χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων και στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για κατασκευές κέντρων δεδομένων.

Ο Κράις-Τόμκινς έλαβε τη στήριξη της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Λίζα Μουρκόφσκι, μίας από τους ελάχιστους Ρεπουμπλικανούς που έχουν διαφοροποιηθεί από τον Τραμπ σε ορισμένα ζητήματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 14.11.2026 19:13
kapitwlio-dimokratikoi
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