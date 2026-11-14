ΗΠΑ: Το απαρχαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας «δείχνουν» πίσω από το μπλακ άουτ – Αναμένονται τουλάχιστον 2.000 νέες ακυρώσεις πτήσεων

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Σταδιακά, αλλά με αργούς ρυθμούς, αποκαθίσταται η εναέρια κυκλοφορία στα αμερικανικά αεροδρόμια, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν ένα ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων. Παρά την επαναφορά της λειτουργίας, οι επιπτώσεις εξακολουθούν να είναι έντονες, με χιλιάδες ταξιδιώτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια και να αναμένουν ενημέρωση για την πραγματοποίηση των δρομολογίων τους.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.000 ακυρώσεις και τροποποιήσεις πτήσεων σήμερα σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ για αύριο αναμένονται ακόμη 1.500 αντίστοιχες μεταβολές. Τα προβλήματα έχουν επεκταθεί και στις διεθνείς αερομεταφορές, επηρεάζοντας πτήσεις προς και από την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ασία. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη πτήση τους.

Πίσω από την πρωτοφανή παράλυση των αερομεταφορών εκτιμούν οι ειδικοί ότι βρίσκεται η χρόνια αδυναμία εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το σύστημα ελέγχου αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με περίπου 1.500 λιγότερους πλήρως πιστοποιημένους ελεγκτές, ενώ το προσωπικό εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια και συνεχείς υπερωρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο κόπωσης.

Μετά το μπλακ άουτ, η κυβέρνηση Τραμπ ανεβάζει από τα 30,1 στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια το ποσό που ζητά από το Κογκρέσο για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και των αεροδρομίων.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας ζήτησε χρηματοδότηση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Κογκρέσο.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι το Κογκρέσο έχει εγκρίνει μόλις 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τον συγκεκριμένο σκοπό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για την αναβάθμιση των απαρχαιωμένων υποδομών της πολιτικής αεροπορίας.

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τις αποζημιώσεις των επιβατών για τις καθυστερήσεις, αλλά και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες που υφίστανται οι αεροπορικές εταιρείες από την πολύωρη ακινητοποίηση των αεροσκαφών τους.

Από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, τονίζοντας επανειλημμένα ότι η κατάσταση δεν συνιστά ένα νέο περιστατικό αντίστοιχο με την 11η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και απέρριψε τις θεωρίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια με το μπλακ άουτ της Microsoft, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να συσχετιστούν τα δύο περιστατικά.

Είναι η δεύτερη πανεθνική αναστολή πτήσεων μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Η προηγούμενη, τον Ιανουάριο του 2023, είχε διαρκέσει περίπου 90 λεπτά.

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