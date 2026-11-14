Τσουχτερός ο λογαριασμός για τη Microsoft μετά το ψηφιακό «έμφραγμα»: Στα 7 δισ. δολάρια η αποτίμηση του οικονομικού κόστους – Ποιοι και πώς θα αποζημιωθούν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετά το πρωτοφανές ψηφιακό «έμφραγμα» που κράτησε σε ομηρία δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένους, τράπεζες, νοσοκομεία και κρατικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 70 χώρες, οι πλατφόρμες της Microsoft επανήλθαν σε κανονική λειτουργία.

Για περισσότερο από ένα 24ωρο, η κατάρρευση βασικών εργαλείων όπως το Outlook, το Teams, το OneDrive και το Copilot ανάγκασε ολόκληρους οργανισμούς να επιστρέψουν σε αναλογικές μεθόδους επικοινωνίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ακόμη και τη χρήση φαξ.

Πίσω από το χάος που προκλήθηκε δεν κρυβόταν κάποια κυβερνοεπίθεση ούτε κάποια αστοχία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αρχικά φοβήθηκαν πολλοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Bloomberg, η εταιρεία απέδωσε το πρόβλημα σε τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου της.

Μια αλλαγή στις ρυθμίσεις προκάλεσε αλυσιδωτή υπερφόρτωση στους διακομιστές του Exchange Online, οι οποίοι εξαντλούσαν ακαριαία τους πόρους τους και έβγαιναν εκτός λειτουργίας.

Καθώς η τεχνική κρίση εκτονώνεται, ξεκινά η αποτίμηση του τεράστιου οικονομικού κόστους.

Αποζημίωση χωρίς μετρητά

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού ινστιτούτου Anderson Economic Group, που επικαλείται το CNN, οι απώλειες από τη χαμένη παραγωγικότητα παγκοσμίως ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, πλήττοντας άμεσα έως και 51 εκατομμύρια εργαζομένους.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS, σε δηλώσεις στελεχών του στο Reuters, εκτιμά ότι οι ασφαλισμένες ζημίες διεθνώς θα κυμανθούν μεταξύ 300 και 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό αισθητά χαμηλότερο από την κρίση της CrowdStrike το 2024, καθώς τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν κακόβουλες επιθέσεις και όχι εσωτερικές τεχνικές βλάβες.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των πληγέντων, όπως εξηγούν αναλυτές της αγοράς στο Wired, η Microsoft δεν πρόκειται να καταβάλει μετρητά για τη διαφυγούσα κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά ενεργοποιεί τις ρήτρες των Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA) που προβλέπουν εκπτώσεις στους επόμενους λογαριασμούς.

Δικαίωμα διεκδίκησης έχουν αποκλειστικά οι εταιρικοί, κυβερνητικοί και εκπαιδευτικοί πελάτες με επαγγελματικά πακέτα (Microsoft 365 Business, Enterprise, Exchange Online), ενώ οι απλοί ιδιώτες χρήστες εξαιρούνται. Επειδή η εταιρεία εγγυάται μηνιαία διαθεσιμότητα 99,9% και η βλάβη ξεπέρασε τις 7,2 ώρες για την πλειονότητα των χρηστών, οι επιχειρήσεις δικαιούνται πίστωση 50% επί του μηνιαίου κόστους των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν (ποσοστό που φτάνει το 100% αν η διακοπή ξεπέρασε τις 36 ώρες).

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν γίνεται αυτόματα: οι διαχειριστές IT των εταιρειών θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο αίτημα μέσω του Microsoft 365 Admin Center έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αναφέροντας τους κωδικούς των περιστατικών (όπως EX1550543 και MO1550821), τη διάρκεια της διακοπής και τον αριθμό των χρηστών που έμειναν χωρίς πρόσβαση.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πρότειναν παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Γερμανία: Με το ακροδεξιό AfD υποψήφιος ο Τόμας Μπέρτχολντ

Αεροπορικό μπλακ-άουτ στις ΗΠΑ: Τι «έριξε» το σύστημα ελέγχου πτήσεων και η προειδοποίηση για νέες βλάβες (Photos/Video)