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14.11.2026 11:09

Αεροπορικό μπλακ-άουτ στις ΗΠΑ: Τι «έριξε» το σύστημα ελέγχου πτήσεων και η προειδοποίηση για νέες βλάβες (Photos/Video)

14.11.2026 11:09
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Ένα παλαιό σύστημα επικοινωνιών, που υπερφορτώθηκε και τέθηκε εκτός λειτουργίας, βρίσκεται πίσω από το πρωτοφανές αεροπορικό χάος στις ΗΠΑ, το οποίο οδήγησε σε σχεδόν 8.000 ακυρώσεις πτήσεων και άφησε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροδρόμια.

Η διακοπή, που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, ήταν η μεγαλύτερη καθολική αναστολή πτήσεων στη χώρα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλότητα, ενώ το κόστος της αναγκαίας αναβάθμισης του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εκτιμάται στα 50 δισ. δολάρια.

Πώς κατέρρευσε το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής ότι η κρίση προκλήθηκε από την υπερφόρτωση του παλαιού συστήματος επικοινωνιών της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Πρόκειται για αναλογικό σύστημα τηλεπικοινωνιών. Οι μεταγωγείς και οι δρομολογητές μας υπερφορτώθηκαν από τον όγκο των δεδομένων και τέθηκαν εκτός λειτουργίας», δήλωσε.

Η βλάβη επηρέασε τόσο τις επικοινωνίες όσο και τα ραντάρ, αναδεικνύοντας την ανάγκη πλήρους αναβάθμισης του συστήματος, το κόστος της οποίας ο Ντάφι υπολόγισε σε 50 δισ. δολάρια.

«Θα συνεχίσει να παρουσιάζει βλάβες», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, ανέφερε ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε ένα παλαιό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε την υπερφόρτωσή του.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει «καμία απολύτως ένδειξη» κυβερνοεπίθεσης, ενώ απέκλεισε οποιαδήποτε σύνδεση με τη γενικευμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη.

Και οι δύο υπουργοί διαβεβαίωσαν ότι η ασφάλεια του κοινού δεν τέθηκε σε κανένα χρονικό σημείο σε κίνδυνο.

Πάνω από 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, η αναστολή απογειώσεων προκάλεσε περισσότερες από 8.500 καθυστερήσεις και σχεδόν 8.000 ακυρώσεις πτήσεων την Παρασκευή.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε στις 15:54, ώρα ανατολικών ΗΠΑ (20:54 GMT), ότι όλες οι πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από αμερικανικά αεροδρόμια καθηλώνονται μέχρι νεωτέρας.

Εκείνη τη στιγμή, περισσότερα από 3.500 αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα. Ορισμένα κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ άλλα συνέχισαν προς τους προορισμούς τους.

Αρκετές ώρες αργότερα, επετράπη η απογείωση ορισμένων πτήσεων από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, προτού η FAA ανοίξει ξανά τον αμερικανικό εναέριο χώρο στις 20:15, ώρα ανατολικών ΗΠΑ.

Η υπηρεσία απέδωσε την αναστολή απογειώσεων σε «έκτακτες συνθήκες», εξαιτίας προβλήματος επικοινωνιών που επηρέασε όλα τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι επιπτώσεις έφτασαν στην Ευρώπη και την Αυστραλία

Η αναστάτωση δεν περιορίστηκε στις ΗΠΑ, καθώς επηρεάστηκαν και διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Eurocontrol, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις προς τις ΗΠΑ από τα κράτη-μέλη του οργανισμού, «κατόπιν αιτήματος της FAA, λόγω τεχνικών προβλημάτων».

Το Eurocontrol αριθμεί 42 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων δεκάδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία, η Τουρκία, το Ισραήλ και το Μαρόκο.

Στην Αυστραλία, το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ανέστειλε μέχρι νεωτέρας όλες τις πτήσεις με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, η Air Canada ακύρωσε πτήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

Δεκάδες χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες

Παρά την επαναλειτουργία του αμερικανικού εναέριου χώρου, οι συνέπειες της διακοπής αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι η αναστάτωση θα προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών.

«Θα χρειαστούμε χρόνο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες όσων συνέβησαν σήμερα το απόγευμα», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί από τους οποίους δεν γνώριζαν «πού θα κοιμηθούν απόψε».

Οι Delta Air Lines και United Airlines ανακοίνωσαν ότι άρχισαν να επαναφέρουν τις πτήσεις τους, ενώ η American Airlines δήλωσε ότι «επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από τις πτήσεις που απομένουν για απόψε».

Η JetBlue, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις της το πρωί του Σαββάτου.

Η μεγαλύτερη διακοπή από την 11η Σεπτεμβρίου

Το περιστατικό της Παρασκευής ήταν μόλις η δεύτερη καθολική αναστολή απογειώσεων σε ολόκληρη τη χώρα μετά την άμεση αντίδραση των αμερικανικών αρχών στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για το χειρότερο περιστατικό από την 11η Σεπτεμβρίου, αν και προφανώς όχι στην ίδια κλίμακα», δήλωσε στο BBC Verify ο δρ Γκάι Γκράτον, αναπληρωτής καθηγητής Αεροπορίας στο Πανεπιστήμιο Κράνφιλντ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ένα αντίστοιχο περιστατικό στις ΗΠΑ το 2023, όταν μια βλάβη στο σύστημα Notice to Air Missions (Notam) οδήγησε στην καθήλωση αεροσκαφών.

«Εκείνη η διακοπή διήρκεσε μία ώρα και 52 λεπτά, προκάλεσε καθυστερήσεις σε περίπου 9.500 πτήσεις και οδήγησε στην ακύρωση περίπου 1.300», ανέφερε.

Η βλάβη του 2023 είχε καταστήσει αδύνατη την έκδοση ειδοποιήσεων που αφορούν την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να ανασταλούν μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.

Η διακοπή της Παρασκευής, ωστόσο, διήρκεσε πολύ περισσότερο, ξεπερνώντας τις τέσσερις ώρες.

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